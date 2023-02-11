https://sputnik-abkhazia.ru/20230211/glava-azhd-otsenil-neobkhodimost-zheleznodorozhnogo-kredita-vzyatogo-v-2010-godu-1044078153.html

Глава АЖД оценил необходимость железнодорожного кредита, взятого в 2010 году

Глава АЖД оценил необходимость железнодорожного кредита, взятого в 2010 году

В декабре 2010 года Россия предоставила Абхазии экспортный кредит на восстановление железной дороги в размере двух миллиардов рублей. 11.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-11T19:30+0300

2023-02-11T19:30+0300

2023-02-11T19:30+0300

в абхазии

абхазия

новости

абхазская железная дорога

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0a/1033182479_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1a59bdc3a4be6ad7512f661137c8ca5d.jpg

СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Крайне неудовлетворительное состояние железной дороги в Абхазии и аварийность инфраструктуры были причиной необходимости получения российского кредита, заявил в интервью агентству "Апсныпресс" гендиректор "Абхазской железной дороги" Арсоу Читанава. Читанава добавил, что после признания Абхазии Россией экономические отношения между странами стали быстро развиваться, а для этого нужна была железная дорога. По словам Читанава, за счет кредитных средств был проведен большой объем работы, в том числе капитальный ремонт 104 километров пути от Псоу до Сухума, замена опор контактной сети, замена шпал, ремонт четырех тяговых подстанций и двух малых мостов. Сейчас эти работы обошлись бы государству гораздо дороже.Читанава рассказал, что с каждым годом важность железной дороги только растет. В 2022 году доходы АЖД составили более 247 миллионов рублей, это на 85 миллионов больше, чем в 2021 году.В 2021 году поездами в Абхазию воспользовались 330 тысяч человек, а в 2022 - 380 тысяч. С каждым годом растет и объем грузовых перевозок - в 2021 году было перевезено 455,4 тысячи тонн грузов (7057 вагонов), а в 2022 - 786,4 тысячи тонн (11 902 вагона.Доходы АЖД, по словам Читанава, идут на ремонт железнодорожной инфраструктуры, увеличение зарплаты работников, обновление транспортного хозяйства, отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды. Также в 2023 году за счет собственных средств при поддержке государства удалось приобрести два локомотива, которые помогут увеличить объем перевозок.В планах у АЖД увеличение числа пассажирских поездов и реализация проекта по курсированию электрички "Сочи-Гагра".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230112/chetyre-lokomotiva-dostavyat-v-abkhaziyu-v-2023-godu-1043578967.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221201/tranzit-vozmozhnostey-kak-izmenilas-rabota-abkhazskoy-zheleznoy-dorogi-1042908715.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, абхазская железная дорога