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Министр внутренних дел провел выездные совещания в Ткуарчале и Гале
Министр внутренних дел провел выездные совещания в Ткуарчале и Гале
Главы районных отделов милиции отчитались о раскрываемости по уголовным делам и ситуации на дорогах. 11.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-11T21:33+0300
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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии провел выездные совещания в ОВД Ткуарчалского и Галского районов, сообщает пресс-служба ведомства. В прошлом году, добавил Биджев, было зарегистрировано 26 уголовных преступлений, раскрыто 18.По его словам, значительно снизилось число тяжких преступлений. В 2021 году их было зарегистрировано 12, раскрыто девять, а в 2022 году в районе было совершено четыре тяжких преступления, раскрыто два. По подозрению в употреблении наркотиков были задержаны 24 человека, по итогам экспертизы тесты 13 из них оказались положительными.Также в районе за год было зарегистрировано семь ДТП, ни одного со смертельным исходом. Сотрудники ГАИ составили 1656 нарушений правил дорожного движения, 146 из них - за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, Биджев рассказал, что в уголовном розыске находятся 48 человек, ни один за год не был задержан. Министр назвал работу РОВД неудовлетворительной, в том числе, недовольство было связано с недостаточным объемом работы в выявлении посевов конопли в районе и нелегальных майнинг-ферм. Статистику по Галскому району представлял и.о. начальника райотдела милиции Беслан Джвания. За год в районе было совершено 41 преступление, раскрыто 35 (раскрываемость составила 85%). Из этих преступлений семь относится к тяжким, три из них раскрыты. В 2021 году, по словам Джвания, было совершено 45 преступлений, 10 из них тяжкие, 42 из них раскрыты. В розыске в районе находятся 99 человек. Причина сложностей в работе связана с тем, что многие из разыскиваемых находятся за пределами Абхазии, в том числе в Грузии. Работу в Галском районе министр внутренних дел также посчитал неудовлетворительной, отметив вероятность кадровых изменений, а также то, что необходимо привести в порядок алкотестер, который не работает почти месяц.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/mvd-abkhazii-v-abkhazii-deystvuet-okolo-desyati-narkokanalov-1044063802.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230209/bolee-130-mayning-apparatov-izyali-pravookhraniteli-abkhazii-za-sutki-1044043701.html
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Министр внутренних дел провел выездные совещания в Ткуарчале и Гале
Главы районных отделов милиции отчитались о раскрываемости по уголовным делам и ситуации на дорогах.
СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Министр внутренних дел Абхазии провел выездные совещания в ОВД Ткуарчалского и Галского районов, сообщает пресс-служба ведомства.
По словам и.о.начальника милиции по Ткуарчалскому району Арсена Биджева, за 2022 год было зарегистрировано 13 уголовных преступлений, из которых было раскрыто 11, раскрываемость составила 84%.
В прошлом году, добавил Биджев, было зарегистрировано 26 уголовных преступлений, раскрыто 18.
По его словам, значительно снизилось число тяжких преступлений. В 2021 году их было зарегистрировано 12, раскрыто девять, а в 2022 году в районе было совершено четыре тяжких преступления, раскрыто два.
По подозрению в употреблении наркотиков были задержаны 24 человека, по итогам экспертизы тесты 13 из них оказались положительными.
Также в районе за год было зарегистрировано семь ДТП, ни одного со смертельным исходом. Сотрудники ГАИ составили 1656 нарушений правил дорожного движения, 146 из них - за вождение в нетрезвом виде.
Кроме того, Биджев рассказал, что в уголовном розыске находятся 48 человек, ни один за год не был задержан.
Министр назвал работу РОВД неудовлетворительной, в том числе, недовольство было связано с недостаточным объемом работы в выявлении посевов конопли в районе и нелегальных майнинг-ферм.
Статистику по Галскому району представлял и.о. начальника райотдела милиции Беслан Джвания. За год в районе было совершено 41 преступление, раскрыто 35 (раскрываемость составила 85%). Из этих преступлений семь относится к тяжким, три из них раскрыты. В 2021 году, по словам Джвания, было совершено 45 преступлений, 10 из них тяжкие, 42 из них раскрыты.
В розыске в районе находятся 99 человек. Причина сложностей в работе связана с тем, что многие из разыскиваемых находятся за пределами Абхазии, в том числе в Грузии.
Работу в Галском районе министр внутренних дел также посчитал неудовлетворительной, отметив вероятность кадровых изменений, а также то, что необходимо привести в порядок алкотестер, который не работает почти месяц.