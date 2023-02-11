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Удар российских войск транспортной системе Украины заблокировал доставку боеприпасов ВСУ
Удар российских войск транспортной системе Украины заблокировал доставку боеприпасов ВСУ
Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. 11.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-11T17:36+0300
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СУХУМ, 11 фев - Sputnik. Массированный высокоточный удар российских войск по объектам энергетической и транспортной систем привел к блокировке переброски боеприпасов и вооружения ВСУ по железной дороге. Об этом сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-20.На Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица "Krab" польского производства, гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, три склада боеприпасов.На Южно-Донецком потери противника за сутки составили более 95 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийскую систему М109 "Paladin", три гаубицы Д-20, гаубицу "Гиацинт-Б". Кроме того, были уничтожены три склада боеприпасов.На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, поражен склад боеприпасов ВСУ в Херсоне.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах, уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса "С-300", радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6. Средствами ПВО за сутки уничтожены 19 беспилотников, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230211/boytsy-iz-pyatnashki-vzyali-v-plen-troikh-ukrainskikh-voennosluzhaschikh-1044072068.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф
Удар российских войск транспортной системе Украины заблокировал доставку боеприпасов ВСУ
Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.
СУХУМ, 11 фев - Sputnik.
Массированный высокоточный удар российских войск по объектам энергетической и транспортной систем привел к блокировке переброски боеприпасов и вооружения ВСУ по железной дороге. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
"Цели массированного удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса. Также заблокирована переброска железнодорожным транспортом в районы боевых действий иностранного вооружения, боеприпасов и резервов", - говорится в сообщении.
На Купянском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля, гаубица Д-30, склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
На Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также две гаубицы Д-20.
На Донецком направлении за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица "Krab" польского производства, гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, три склада боеприпасов.
На Южно-Донецком потери противника за сутки составили более 95 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийскую систему М109 "Paladin", три гаубицы Д-20, гаубицу "Гиацинт-Б". Кроме того, были уничтожены три склада боеприпасов.
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и Д-30, поражен склад боеприпасов ВСУ в Херсоне.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах, уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса "С-300", радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6.
Средствами ПВО за сутки уничтожены 19 беспилотников, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.