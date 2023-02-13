https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/zabyt-o-vyplatakh-v-evrope-otkazalis-ot-raschetov-v-rublyakh-1044091727.html

"Забыть о выплатах": в Европе отказались от расчетов в рублях

"Забыть о выплатах": в Европе отказались от расчетов в рублях

Европейский депозитарий Euroclear прекратил принимать рубль, активы российских инвесторов заморожены. 13.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-13T09:00+0300

2023-02-13T09:00+0300

2023-02-13T09:00+0300

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Рублевые остатки принудительно сконвертировали в евро. К чему приведет еще один шаг к окончательному разрыву финансовых систем России и Запада для РИА Новости разбиралась Наталья Дембинская.Отказались от рубля"Мы отказались от рубля в качестве расчетной денежной единицы <...> и заблокировали наш счет в ING Bank", — говорится в официальном сообщении. Теперь клиентам нельзя переводить рубли в ING Bank.Российскую валюту не примут и на любые другие счета, открытые на имя Euroclear. "Если это все же произойдет, мы не несем никакой ответственности, так как платежи не будут считаться полученными", — уточнили в компании.В собственных целяхТакже из сделок исключили ценные бумаги, номинированные в рублях."Ранее нерезиденты, которым запрещено продавать ОФЗ на нашем рынке, реализовывали их за рубежом, а новые владельцы затем переводили ценные бумаги в учетную инфраструктуру России. Теперь это затруднится", — указывает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Как поясняет Антон Кравцов, финансовый эксперт маркетплейса "Финмир", фактически это означает, что российские ценные бумаги, выплаты по дивидендам и купонам будут заморожены до тех пор, пока не найдут выход из сложившийся ситуации на высоком политическом уровне."Решение вполне логичное, поскольку для того, чтобы использовать российские активы в собственных целях, нужно их конвертировать в национальную валюту", — замечает аналитик.Санкции против НРДВ июне Евросоюз внес Национальный расчетный депозитарий (НРД) в черный список — в рамках шестого пакета санкций. Позднее к этому присоединилась Швейцария. В результате, помимо ценных бумаг и денег российских клиентов в различных валютах (которые были обездвижены на счетах НРД в Euroclear и Clearstream с марта), заблокировали и средства в евро, а также швейцарских франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.В конце года НРД получил разрешение от Минфина Люксембурга и Казначейства Бельгии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream до 7 января. Однако из-за сроков и выдвинутых условий этой возможностью почти никто не воспользовался.Об этом в декабре говорил глава российского Минфина Антон Силуанов. Бельгийская сторона сделала все, чтобы минимизировать шансы на разморозку активов.Заработали на активахКак сообщала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова, заблокированные за рубежом активы российских инвесторов на 30 ноября оцениваются в 5,7 триллиона рублей. Из них 4,56 триллиона принадлежат брокерам и крупнейшим отечественным банкам, 1,14 — физическим лицам. Именно это учитывали власти, принимая решение запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги.Сам европейский депозитарий (Euroclear. — Прим. ред.) заработал на заморозке почти миллиард евро. Согласно отчету компании, чистая годовая прибыль увеличилась на 162 процента — до 1,2 миллиарда. Процентный доход от реинвестирования российских активов достиг 821 миллиона.Риски нарастаютРеинвестирование не запрещено, это снижает собственный кредитный риск, отмечает Антон Кравцов. Для Евросоюза "прокручивать" российские активы очень выгодно."С одной стороны, действия бельгийского депозитария могут носить преимущественно технический характер — если в Euroclear решили, что сейчас лучше сконвертировать рубли в евро и затем разместить эти средства для получения дохода. С другой, это еще один шаг к стратегическому разрыву российской и европейской финансовых систем", — рассуждает Алексей Федоров, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade.Однако погоня за сиюминутной прибылью несет репутационные риски.Эксперты подчеркивают, что принудительная конвертация не помешает валютным расчетам внутри России. По сути, ее уже учли — в связи с неработоспособностью Euroclear и отказом от сотрудничества. Сейчас это просто юридически оформили, добавляет финансовый аналитик-трейдер Артем Звездин.Но санкции против Национального клирингового центра и Мосбиржи все вероятнее. Клиентских средств в НКЦ, по разным данным, от 30 до 50 миллиардов долларов, все они хранятся в иностранных банках. Если этот жесткий сценарий реализуется, активы постигнет та же участь, что и 300 миллиардов Центробанка.

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