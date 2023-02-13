https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/zakharova-rossiya-namerena-razvivat-otnosheniya-s-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey-1044100220.html
Захарова: Россия намерена развивать отношения с Абхазией и Южной Осетией
Захарова: Россия намерена развивать отношения с Абхазией и Южной Осетией
Доказательством подлинного взаимного союзничества Захарова назвала поддержку специальной военной операции России Сухумом и Цхинвалом. 13.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-13T14:09+0300
2023-02-13T14:09+0300
2023-02-13T14:43+0300
в абхазии
абхазия
россия
мид рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/01/1032336503_0:0:2933:1649_1920x0_80_0_0_c183f38bb0b8f57fd561dc25e58fdd07.jpg
СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Россия намерена развивать союзнические отношения с Абхазией и Южной Осетией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Признав 15 лет назад независимость Абхазии и Южной Осетии, Российская Федерация гарантировала их надежную защиту и поступательное развитие, становление в качестве современных и самодостаточных государств", – заявила Захарова.Она отметила, что вместе с Москвой Сухум и Цвихвал укрепляют свои внешнеполитические и экономические позиции. Россия оказывает союзникам поддержку в самых разных сферах – через содействие социально-экономическому развитию, выделение мест для абитуриентов в лучших вузах, грантовую поддержку талантливой молодежи, сотрудничество в сфере культуры. Все это, по словам Захаровой, отвечает интересам России, так как создает пояс безопасности и процветания в Закавказье, расширяет рынки сбыта, туристические и деловые возможности. Также она подчеркнула, что Москва придает особое значение обеспечению безопасности обеих республик, что особенно актуально в новых геополитических реалиях. Продолжается работа по получению от Грузии обязательств о неприменении силы, которые станут залогом стабильности в регионе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230208/chernyshov-otsenil-zhelanie-abkhazii-vstupit-v-soyuznoe-gosudarstvo-1044015555.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/zakharova-prokommentirovala-otmenu-ocherednogo-raunda-zhenevskikh-diskussiy-1043884961.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/01/1032336503_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_00e0ced2e01bf30f5638c19099f2239f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, россия, мид рф
Захарова: Россия намерена развивать отношения с Абхазией и Южной Осетией
14:09 13.02.2023 (обновлено: 14:43 13.02.2023)
Доказательством подлинного взаимного союзничества Захарова назвала поддержку специальной военной операции России Сухумом и Цхинвалом.
СУХУМ, 13 фев – Sputnik.
Россия намерена развивать союзнические отношения с Абхазией и Южной Осетией, заявила
официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Признав 15 лет назад независимость Абхазии и Южной Осетии, Российская Федерация гарантировала их надежную защиту и поступательное развитие, становление в качестве современных и самодостаточных государств", – заявила Захарова.
Она отметила, что вместе с Москвой Сухум и Цвихвал укрепляют свои внешнеполитические и экономические позиции. Россия оказывает союзникам поддержку в самых разных сферах – через содействие социально-экономическому развитию, выделение мест для абитуриентов в лучших вузах, грантовую поддержку талантливой молодежи, сотрудничество в сфере культуры.
Все это, по словам Захаровой, отвечает интересам России, так как создает пояс безопасности и процветания в Закавказье, расширяет рынки сбыта, туристические и деловые возможности.
Также она подчеркнула, что Москва придает особое значение обеспечению безопасности обеих республик, что особенно актуально в новых геополитических реалиях. Продолжается работа по получению от Грузии обязательств о неприменении силы, которые станут залогом стабильности в регионе.