https://sputnik-abkhazia.ru/20230213/zakharova-rossiya-namerena-razvivat-otnosheniya-s-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey-1044100220.html

Захарова: Россия намерена развивать отношения с Абхазией и Южной Осетией

Захарова: Россия намерена развивать отношения с Абхазией и Южной Осетией

Доказательством подлинного взаимного союзничества Захарова назвала поддержку специальной военной операции России Сухумом и Цхинвалом. 13.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-13T14:09+0300

2023-02-13T14:09+0300

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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Россия намерена развивать союзнические отношения с Абхазией и Южной Осетией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Признав 15 лет назад независимость Абхазии и Южной Осетии, Российская Федерация гарантировала их надежную защиту и поступательное развитие, становление в качестве современных и самодостаточных государств", – заявила Захарова.Она отметила, что вместе с Москвой Сухум и Цвихвал укрепляют свои внешнеполитические и экономические позиции. Россия оказывает союзникам поддержку в самых разных сферах – через содействие социально-экономическому развитию, выделение мест для абитуриентов в лучших вузах, грантовую поддержку талантливой молодежи, сотрудничество в сфере культуры. Все это, по словам Захаровой, отвечает интересам России, так как создает пояс безопасности и процветания в Закавказье, расширяет рынки сбыта, туристические и деловые возможности. Также она подчеркнула, что Москва придает особое значение обеспечению безопасности обеих республик, что особенно актуально в новых геополитических реалиях. Продолжается работа по получению от Грузии обязательств о неприменении силы, которые станут залогом стабильности в регионе.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230131/zakharova-prokommentirovala-otmenu-ocherednogo-raunda-zhenevskikh-diskussiy-1043884961.html

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