https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/problemy-s-logistikoy-pochemu-sokratilis-postavki-abkhazskikh-vin-v-rossiyu-1044119787.html

Проблемы с логистикой: почему сократились поставки абхазских вин в Россию

Проблемы с логистикой: почему сократились поставки абхазских вин в Россию

Абхазия опустилась с пятого до седьмого места по поставкам вина в Россию в 2022 году, уступив позиции Чили и Португалии. 14.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-14T12:04+0300

2023-02-14T12:04+0300

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СУХУМ, 14 фев – Sputnik. После начала специальной военной операции России в Украине у компании "Вина и воды Абхазии" нарушились логистические цепи доставки сырья, и на три месяца производство было приостановлено, рассказал в интервью радио Sputnik директор предприятия Николай Ачба.По его словам, производство вин возобновилось в мае 2022 года, и компания планирует восстановить прежний объем производства до 80%.По словам торгового представителя Абхазии в России Олега Барциц, из-за изменившихся правил игры на рынке и усложнившихся логистических цепочек местные виноделы взяли "четкий курс" на развитие производства на собственном сырье."Когда то, что выращено и произведено в Абхазии, будет здесь переработано, либо уйдет на экспорт, предварительно насытив внутренний рынок, тогда и будет наибольший экономический эффект. Тогда денежная масса будет оставаться в республике. С этим же сопряжены вопросы обеспечения собственной продовольственной безопасности. Мы должны производить много различной продукции – критично больше, чем сегодня, чтобы насытить свой рынок, а затем уже получить экспортную выручку", – сказал он.Николай Ачба отметил, что несмотря на снижение объема поставок, абхазские вина остаются популярными на российском рынке. Причина тому – высокое качество продукции."Конечно, можно писать, что мы делаем его из молдавского порошка. Но потребитель голосует рублем, его довольно сложно обмануть при том огромном выборе, что есть на полке в России", – объяснил он.В 2021 году Абхазия заняла пятое место в списке поставщиков импортных вин в Россию, в 2022 году республика оказалась на седьмой строчке. Объем поставок вина из Абхазии в Россию сократился на 27% и составил более 13 миллионов литров.Лидирует в списке винных импортеров Италия, на втором месте Испания, на третьем – Грузия, на четвертом – Франция, пятерку замыкают вина из Португалии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230207/strany-postavschiki-vina-v-rossiyu-v-2022-godu-1043993690.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/vino-po-domashnemu-kak-v-abkhazii-budet-prokhodit-vtoroy-konkurs-vinodelov-1043252167.html

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