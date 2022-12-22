https://sputnik-abkhazia.ru/20221222/vino-po-domashnemu-kak-v-abkhazii-budet-prokhodit-vtoroy-konkurs-vinodelov-1043252167.html

Вино по-домашнему: как в Абхазии будет проходить второй конкурс виноделов

Вино по-домашнему: как в Абхазии будет проходить второй конкурс виноделов

Национальный конкурс абхазских вин проводится для того, чтобы поддержать местных частных производителей и улучшить качества вина, производимого в Абхазии. 22.12.2022, Sputnik Абхазия

2022-12-22T19:49+0300

2022-12-22T19:49+0300

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СУХУМ, 22 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Второй национальный конкурс абхазских вин пройдет весной 2023 года, его итоги будут подведены 8 апреля, сказал гендиректор предприятия "Вина и воды Абхазии" Николай Ачба на пресс-конференции в четверг, 22 декабря.Он добавил, что с середины января по 8 апреля на различных площадках будет проходить множество интересных мероприятий, связанных с конкурсом.Немного изменились условия конкурса. Если в прошлом году в нем участвовали виноделы, у которых было не менее трехсот литров домашнего вина, то в этот раз к участию допускаются те, у кого будет не менее пятисот литров готовой продукции."Это и лекции, и выставки, и дегустации. Наши сотрудники будут оказывать всяческую помощь всем, кто за ней обратится с той же целью – для улучшения качества абхазских вин", – сказал Николай Ачба.Первый вице-премьер правительства Абхазии, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа отметил, что компания "Вина и воды Абхазии" – основной популяризатор виноделия и виноградарства в республике."Отрадно, что в таком мероприятии принимают участие не уже состоявшиеся большие предприятия, а те, кто начинает создавать свое вино. Первый год выявил, что достаточно большое количество крестьян в своих подсобных хозяйствах создает качественное, хорошее вино", – подчеркнул министр.Заместитель председателя Госстандарта Абхазии Гурам Барциц в свою очередь подчеркнул, что ведомство всецело поддерживает проведение конкурса."Радует, что конкурс становится ежегодным, традиционным, и то, что оказывается помощь нашим фермерам и крестьянам, это, на самом деле, очень позитивно", – сказал он.Цель конкурса, который носит имя известного винодела, основоположника промышленного виноделия Николая Батович Ачба, – выявление и поддержка местных производителей для улучшения качества вина в Абхазии и развития виноделия и виноградарства в республике.Первый конкурс абхазских вин состоялся в апреле 2022 года. Тогда организаторы отобрали в районах Абхазии сто образцов продукции, в результате лабораторных исследований были отсеяны 62 из них.Конкурс был разделен на несколько номинаций: белые вина, красные вина, "Изабелла", спецприз Министерства сельского хозяйства, спецприз семьи Ачба, спецприз за лучшее полусладкое вино. Обладателем гран-при стал молодой винодел Саид Званбая.

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