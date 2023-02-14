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Суд рассмотрит дело жителя Гудауты, подозреваемого в убийстве родственника
Суд рассмотрит дело жителя Гудауты, подозреваемого в убийстве родственника
Темур Чичба подозревается в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 99 (убийство) и частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт... 14.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-14T11:25+0300
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СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Гудаутский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении Темура Чичба, подозреваемого в убийстве двоюродного брата своей жены Тимура Котуа, сообщает Генпрокуратура Абхазии.Согласно версии следствия, преступление произошло около 04:00 23 ноября 2019 года. Находясь у себя дома, Чичба выстрелил в шею Тимуру Котуа, тот скончался на месте.Причиной убийства стал семейный конфликт. Генпрокуратура сообщает, что Чичба действовал умышленно и после совершения преступления скрылся. Подозреваемый был задержан почти через три года – 21 сентября 2022 года, в связи с чем производство уголовного дела было возобновлено.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230102/zaderzhan-zhitel-abkhazii-podozrevaemyy-v-ubiystve-rossiyanina-1043457727.html
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Суд рассмотрит дело жителя Гудауты, подозреваемого в убийстве родственника
11:25 14.02.2023 (обновлено: 11:51 14.02.2023)
Темур Чичба подозревается в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 99 (убийство) и частью 1 статьи 217 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия) Уголовного кодекса Абхазии.
СУХУМ, 13 фев – Sputnik.
Гудаутский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении Темура Чичба, подозреваемого в убийстве двоюродного брата своей жены Тимура Котуа, сообщает
Генпрокуратура Абхазии.
Согласно версии следствия, преступление произошло около 04:00 23 ноября 2019 года. Находясь у себя дома, Чичба выстрелил в шею Тимуру Котуа, тот скончался на месте.
Причиной убийства стал семейный конфликт. Генпрокуратура сообщает, что Чичба действовал умышленно и после совершения преступления скрылся.
Подозреваемый был задержан
почти через три года – 21 сентября 2022 года, в связи с чем производство уголовного дела было возобновлено.