https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/po-tu-storonu-efira-smekh-i-grekh-na-radio-sputnik-1044154065.html

По ту сторону эфира: смех и "грех" на радио Sputnik

По ту сторону эфира: смех и "грех" на радио Sputnik

Радио Sputnik Абхазия впервые вышло в эфир 15 февраля 2017 года. Вот уже шесть лет ведущие подготавливают для зрителей новости, анализируют важные темы... 15.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-15T17:25+0300

2023-02-15T17:25+0300

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Ведущие, выпускающие редакторы, звукорежиссеры и монтажеры радио Sputnik – одна большая команда, которая целый день, а иногда и ночь, работает над тем, как лучше и качественнее подать информацию слушателю. Но, как и в любой профессии, на радио бывают свои "фейлы", некоторые даже в прямом эфире.В день рождения радио ведущие вспомнили, как им приходилось краснеть по ту сторону эфира.Асмат Цвижба, Sputnik.Представьтесь, пожалуйстаЖурналист Наала Мукба работает на радио Sputnik почти три года. Казалось бы, срок небольшой, но, по ее словам, за это время при подготовке к эфиру пришлось немало понервничать.Самое страшное – неудачи в прямом эфире. Ведущим приходится исправлять ошибки или нестандартные ситуации уж очень оперативно. Вот и с Наалой такое случилось – пришлось подключать фантазию, и не только свою."В прямом эфире сорвалось интервью, а времени подставить резерв не было. Нужно было несколько минут тянуть время со вторым ведущим. Это был период пандемии, мы с Беллой (Белла Кварчия, ведущая радио Sputnik - прим.) говорили об опыте других стран, и вдруг фантазия Беллы разыгралась, ей показалось что мы с ней бывали вместе в Турции, пришлось подыграть", – говорит Наала.Иногда "вывозить" эфир приходится самостоятельно. Однажды на интервью с экспертами Наале пришлось тянуть время, чтобы выпускающие редакторы смогли найти резерв (заготовки на актуальные темы, используются, если эфир срывается - прим.). А все дело в том, что спикеры отказались говорить в прямом эфире и отвечали на вопросы односложно "да" или "нет".Вторая линия, Карл!Больше всего достается ведущим абхазской версии радио. Найти экспертов, которые расположены к журналистам, и без того сложно, а уж говорящих на абхазском языке – это задача для избранных.Ведущая Лана Абшилава вспоминает, что однажды во время прямого эфира у нее оборвался разговор со спикером. Но это была не техническая проблема."Я изо всех сил пытаюсь выкрутиться, напоминаю о теме, стараюсь изложить суть беседы, пока редакция старается повторно связаться с гостем. И тут ответ на звонок: "Ой, у меня была вторая линия, я решила переключиться, поговорить!" Вторая линия, Карл! Во время прямого эфира", – рассказала она.С некоторыми гостями, особенно если они занимают важные государственные посты, приходится вести переговоры по несколько дней. Но даже если чиновник пришел в студию, это еще не гарантия того, что вы услышите его в эфире. Так случилось с Ланой."Пару дней я веду переговоры с одним известным народным избранником, договариваюсь, жду на эфир в студию. Утром напоминаю о себе, говорю, что рассчитываю на него, первые полчаса эфирного времени заложены на нашу беседу, тема серьезная. Гость приходит в студию за пару минут до эфира и объявляет мне, что пока не готов давать интервью. Его позицию активно продвигал и его "адвокат"-помощник. В такие минуты приходится "включать стерву" и закрывать дверь у людей перед носом, потому что с открытой дверью эфир не провести", – делится Лана.Интервью с запашкомВедущая абхазской версии радио Сусана Садзба стояла у истоков его запуска. Но опыт не означает отсутствия ошибок.Что поделать, иногда так увлекаешься искусством убеждения экспертов по телефону для прихода на эфир, что забываешь, что эфир-то уже идет."Недавно был такой случай – во время прямого эфира поставили одно интервью в записи, и у меня оставалось минут десять до его конца. Я вспомнила, что нужно сделать один звонок для вечернего выпуска, вышла из студии, чтобы позвонить. Пока я набирала номер телефона, незаметно для себя вышла в коридор и оказалась довольно далеко от студии. Пришлось долго договариваться со спикером, а когда я вспомнила про эфир, оставалось несколько секунд до его окончания. Бросаю трубку в надежде успеть хотя бы попрощаться со слушателями, врываюсь в студию, а там уже Наала начала свой эфир. Так и не успела попрощаться со своими слушателями", – сожалеет Сусана.Веселый спикер – счастье для эфира, а вот гость навеселе может создать проблемы. Но и к такому можно и нужно найти подход.Однажды в студии у Сусаны запахло алкоголем. "Следствие" сразу выявило источник – гость. Сусана – профессионал, о своих заключениях она не проболталась, и эфир продолжился."В конце он говорит: "Я смог развить тему? Просто у меня сегодня гости были, и я навеселе. Только их проводил и пришел к вам". Я ему сказала, что по нему это совсем не видно, и он ушел со спокойной душой", – добавила ведущая.Генерал-самозванецСмешные ситуации создают не только гости, но и сама редакция. К примеру, однажды корреспондент Бадрак Авидзба решил подшутить над ведущей Беллой Кварчия, благо, не в прямом эфире.Бадрак сидел в офисе и писал очередной материал, когда зазвонил его телефон. "Подняв телефон, я увидел знакомый номер, но не мог вспомнить чей он. Понял только тогда, когда обратил внимание на звукорежиссера радио Лешу (Алексей Мамацев - прим.), который почему-то смеялся. По его лицу было видно, что он что-то задумал, но я еще не понимал, что именно", – вспоминает он.Как только Бадрак поднял трубку, звукорежиссер передал Белле, что уже связался с "сирийским генералом", с которым у нее было запланировано интервью."Я оценил экспромт Леши и решил ему подыграть. Несмотря на то, что мне хотелось смеяться, я ответил уверенно: "Алло, я вас слушаю". Как мог изменил свой голос, сделал его более басистым, чтобы соответствовать генеральскому званию", – добавил он.Белла подвоха не заметила и начала задавать вопросы. Бадрак тоже не растерялся, в своих ответах он использовал всю информацию по теме, которую сумел вспомнить."Спустя несколько минут я все-таки не выдержал и вместо ответа на очередной вопрос просто начал смеяться. И тут Белла произнесла: "Бадра, я сразу поняла, что это был ты!" – сказал корреспондент.Вот так весело, в суматохе, но очень ответственно радио Sputnik уже шесть лет не оставляет вас без новостей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221231/veduschie-radio-sputnik-abkhaziya-rasskazali-kakim-vydalsya-2022-god-v-informatsionnom-pole--1043335566.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200215/Sindrom-Sputnik-ili-odin-den-radio-1029460328.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/zhordaniya-o-radio-sputnik-samoe-ubeditelnoe--1044148582.html

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