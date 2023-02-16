https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/beslan-dzhopua-otsenil-razvitie-selskogo-khozyaystva-v-abkhazii-1044164314.html

Беслан Джопуа оценил развитие сельского хозяйства в Абхазии

Беслан Джопуа оценил развитие сельского хозяйства в Абхазии

10 февраля на встрече с представителями бизнес-сообщества президент Абхазии Аслан Бжания отметил, что основные области для инвестиций в республике – это... 16.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-16T09:00+0300

2023-02-16T09:00+0300

2023-02-16T10:38+0300

в абхазии

абхазия

сельское хозяйство

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Сельское хозяйство в Абхазии нуждается в серьезных инвестициях, заявил в эфире радио Sputnik вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.В советское время основными сельскохозяйственными направлениями в республике были табаководство, выращивание чая, цитрусовых, винограда, эфиромасличных культур. Но многие виды растений уже не выращивают в больших масштабах, и восстановить плантации государству сложно."Поэтому мы хотим заинтересовать, в первую очередь, наших соотечественников, выходцев из Абхазии, которые в России работают в этой сфере. Для того чтобы у них появился интерес вкладываться в сельское хозяйство Абхазии, необходимо подготовить программу. Нужно выбрать направление для привлечения инвестиций", – подчеркнул Джопуа.Министр назвал перспективным направлением выращивание цитрусовых. Однако только при условии того, что фрукты не вывозятся, а перерабатывается в соки и джемы на территории Абхазии.“В этом году около 40 тысяч тонн цитрусовых экспортировали в Россию. Урожая было еще больше, но многие люди не смогли его вывезти. Это говорит о том, что на местах нужно провести определенные работы. Например, в Абхазии можно открыть завод по переработке мандаринов", – сказал он.По мнению Беслана Джопуа, другими перспективными направлениями в республике могут стать выращивание хурмы, инжира, различных овощей. Производство других культур, например, чая, восстанавливать будет сложно. Министр добавил, что после Отечественной войны народа Абхазии многие фабрики были разрушены, а плантации уничтожены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/investitsii-i-novye-proekty-chto-obsuzhdal-aslan-bzhaniya-s-abkhazskimi-biznesmenami-1044069061.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/pomosch-ot-gosudarstva-kak-uvelichit-obemy-vyraschivaniya-tsitrusovykh-v-abkhazii-1043955621.html

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