https://sputnik-abkhazia.ru/20230210/investitsii-i-novye-proekty-chto-obsuzhdal-aslan-bzhaniya-s-abkhazskimi-biznesmenami-1044069061.html

Инвестиции и новые проекты: что обсуждал Аслан Бжания с абхазскими бизнесменами

Инвестиции и новые проекты: что обсуждал Аслан Бжания с абхазскими бизнесменами

Открытый диалог президента Абхазии Аслана Бжания с представителями бизнес сообщества "Инвестиции и развитие 2023" состоялся в Администрации президента 10... 10.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-10T23:46+0300

2023-02-10T23:46+0300

2023-02-10T23:46+0300

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Бизнесмены, президент и главы ведомств обсуждали способы привлечения новых инвесторов в республику, причины, препятствующие развитию инвестклимата и новый законопроект "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов".Асмат Цвижба, SputnikТуризм - главная отрасль развитияПрезидент Абхазии Аслан Бжания отметил, что основные области для инвестиций в Абхазии – туризм, субтропическое сельское хозяйство, энергетика и IT.По его словам, сейчас Абхазия не в состоянии решать проблемы без финансовой помощи от России, увеличения которой сложно ожидать из-за затрат на проведение СВО.По мнению президента, в ситуации, когда российские частные инвесторы ищут новые рынки, необходимо сделать все возможное, чтобы привлечь их в республику, что поможет обеспечить граждан хорошей работой и создать достойный уровень жизни для населения.Бжания отметил, что необходимо утвердить схемы территориального планирования, градостроительную концепцию, провести конкурс на лучшую концепцию, в том числе и архитектурного облика городов Абхазии и программ их развития.Такое поручение глава государства дал правительству и главам районов.Основная отрасль развития – туризм, считает Бжания. По его словам, разработан законопроект о регулировании статуса апарт-отелей.Аслан Бжания подчеркнул, что увеличение налоговых сборов от деятельности апарт-отелей создаст условия для решения жилищного вопроса граждан в Абхазии, приобретения жилья молодым семьям.Министр экономики Кристина Озган подчеркнула, что президент поставил задачу структурировать инвестиционную политику по поддержке отдельных отраслей экономики, в том числе туризма, сельского хозяйства и производства.Главой государства были поставлены цели - увеличить количество туристов и стимулировать развитие инфраструктуры, удовлетворить повышенный спрос на продовольственную группу товаров и повышение экспортного потенциала республики, повысить занятость населения, устранить диспропорции в уровне социально-экономического развития регионов, применить новые подходы в подготовке специалистов среднего звена."В рамках поставленной задачи формируется актуальная повестка нормативно-правового регулирования отдельных направлений инвестиционной деятельности. Утверждена государственная программа социально-экономического развития до 2025 года, определены ключевые показатели ее реализации. Разработаны и внесены на рассмотрение в Народное Собрание - Парламент Республики Абхазия законопроекта, регулирующий инвестиционную деятельность", - подчеркнула министр экономики.По словам Озган, будут внесены изменения в гражданский кодекс и законы об обществах с ограниченной ответственностью и акционерных обществах. Министр экономики заметила, что в соответствии с поручением президента, совместно с российской стороной проведена работа над проектами межправительственного соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии, стоимость которых превышает один миллиард рублей."Проект соглашения предусматривает дополнительные меры государственной поддержки в виде налоговых преференций и льгот, в том числе при уплате налога на прибыль и налога на имущество в привязке к вводу объекта в эксплуатацию и достижения окупаемости проекта, но не более восьми лет.Кристина Озган также добавила, что завершен первый этап реализации мероприятий по подготовке системы кадастра объектов недвижимости. Реализация всего комплекса подготовительных мероприятий предусматривается в 2023 году. В случае принятия правовых актов, регулирующих данную сферу, система кадастра будет функционировать уже в 2024 году. Законопроект, разработанный правительством принят Парламентом в 2022 году в первом чтении.Учитывая особую значимость развития туристической сферы, необходимо создать условия для привлечения масштабных инвестиций в эту сферу за счет регулирования отдельных направлений ее развития, в том числе по строительству апарт-отелей, считает Кристина Озган.Руководитель Администрации президента Джансух Нанба отметил, что говоря о строительстве апарт-отелей в Абхазии, государство будет концентрироваться на крупных проектах, не допускать массовые неконтролируемые застройки.По его словам, на период строительства объектов, который будет длиться от трех до пяти лет, государство планирует пополнить бюджет на примерно один миллиард рублей. В большей части платежи будут связаны с поступлением налогов, связанных с фондом оплаты труда. После завершения строительства в бюджет будут поступать порядка 350-400 миллионов рублей, что позволит государству перенаправить эти средства на приоритетные направления, в том числе на решение проблем в социальной сфере.По словам Нанба, один гостиничный комплекс в год увеличит количество туристов с более высокой платежеспособностью до порядка 200 тысяч человек."Апарт-отель - это вид гостиницы, не жилая недвижимость. Это гостиница которая будет использоваться для временного пребывания людей с целью отдыха", - сказал он.Перспективы сельского хозяйстваПервый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа рассказал о перспективах развития сельскохозяйственной отрасли.По его словам, общая площадь сельхозугодий в Абхазии – 200622 гектара, из них не используются 30445 гектаров, более 6 тысяч можно использовать для выращивания цитрусов.По информации Джопуа, в 1990-е годы под цитрусоводство было использовано около 11 тысяч гектаров, сегодня же всего до 3 тысяч гектаров. В хороший урожайный год сбор цитрусовых составляет до 55 тысяч тонн, не более 5 тонн с одного гектара, отметил министр.Также министр объяснил, для чего в Абхазии необходимо развивать переработку цитрусовых и овощей. По его словам, за год более 1,5 тысяч соков и фруктов завозятся на территорию Абхазии из России."Все это при правильном планировании, создании условий для инвесторов можно организовать в Абхазии и уменьшить отток денежных средств. Создание частных, частно-партнерских предприятий создаст условия для закрепления населения в сельской местности",- считает Джопуа.Экономические показателиПремьер-министр Абхазии Александр Анкваб подчеркнул, что за весь период оказания финпомощи от России, включая пенсионные выплаты, было выделено 107 миллиардов рублей, которые поступили в государственный бюджет.По данным председателя Нацбанка Беслана Барателия, в 2022 году приток денежных средств в Абхазию составил 63 миллиарда рублей, трансграничный оборот – 123 миллиарда рублей.В 2022 году по российским картам было совершено операций на сумму около 16,5 миллиардов рублей, большая часть была потрачена на покупку товаров и услуг.Мнение бизнесаМнение о перспективах, плюсах и минусах строительства апарт-отелей на встрече выразили абхазские бизнесмены.Глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба выступил за принятие закона о статусе апартаментов. По его мнению, несмотря на не очень благоприятный инвестиционный климат в Абхазии, российские инвесторы готовы вкладывать в экономику республики.Агрба подчеркнул, что нельзя допускать появления "уродливых" зданий, которые будут нарушать архитектурный облик города.Принятие законопроекта упорядочит существующие связи для баланса общественных и государственных взаимоотношений, считает предприниматель Николай Ткебучава.По словам бизнесмена, население Абхазии может переживать за демографическую составляющую - что, скупив апартаменты, иностранцы навсегда обоснуются в республике."Хочу подчеркнуть, что апартаменты – это вид недвижимости, не жилплощадь",- сказал он.Апартаменты – серьезное продвижение вперед для экономики и имиджа Абхазии, заявил бизнесмен Эдгар Гвазава. Но, по его мнению, прежде чем завлекать инвесторов в Абхазию, нужно решить проблемы с энергетикой, так как для полноценной работы отелей может попросту не хватить мощностей.НедоработкиВопросы к формулировкам, изложенным в законе, возникли у вице-президента ТПП РА, гендиректора компании "Премиум" Астамура Гагулия. Он подчеркнул, что нормы закона, который вызывает такое бурное обсуждение в обществе, должны быть изложены максимально четко и щепетильно.Он выразил мнение, что закон необходимо дорабатывать, потому что он оставляет место для неоднозначных трактовок.Глава администрации президента Джансух Нанба согласился, что юристам еще предстоит большая работа по обсуждению каждой нормы.Законопроект об апарт-отелях официально не поступил на рассмотрения Парламента, рассказал депутат Резо Зантария.По его мнению, закон очень полезный, но требует развития инфраструктуры - обеспечение технической части вопроса, а также правовой.Кроме того, Зантария подчеркнул, что для принятия закона об апартаментах необходимо прежде всего понять, с чего начинать, где разрешат первое строительство апартаментов, где не хватает человеческого ресурса."Нужно выделить площадку, ее индивидуально рассмотреть, и сделать из нее хороший пилотный проект и начать строить. И тогда нам будет понятно, как регламентировать взаимоотношения в этой области", - отметил парламентарий.Зантария уверен, что каждый закон, связанный с инфраструктурой, где предложены будут взаимовыгодные условия и государству, и частному партнерству, должен рассматриваться индивидуально."Потому что такие законы в Абхазии не могут быть обеспечены правилами оценки тех или иных инвестиций. Пока в республике не будет налажена экспертиза таких проектов, и пока сама система по проектированию не будет абсолютной, до этого такой закон в общем виде принимать нельзя, можно рассматривать только индивидуально", - подытожил депутат.А также, по мнению Зантария, в законе необходимо предусмотреть предел для строительства апартаментов.Бизнесмен Михаил Сичинава, выразил уверенность, что если будут приняты необходимые законы, в Абхазию потекут инвестиции, благодаря абсолютно уникальной природе.Он также сообщил, что через несколько месяцев будет представлен проект по увеличению прогулочной зоны Сухумской набережной на территорию бывших санаториев МВО И ПВО."Суть проекта - соединить набережную зону территории санаториев с прогулочной зоной Сухума, где граждане и гости столицы будут иметь уникальную возможность любоваться красотами берега. Если сумеем реализовать этот проект, думаю, граждане воспримут это позитивно. Вся территория бывших санаториев будет доступна для жителей и гостей столицы, за исключением некоторых корпусов, которые на ночь будут закрыты", - рассказал Сичинава.Подводя итоги встречи, Александр Анкваб выразил мнение, что не нужно и даже опасно "политизировать экономические вопросы и законотворческую деятельность"."Мы не должны быть в плену взглядов, которые мешают нашему развитию", - подытожил президент Аслан Бжания и добавил, что надеется на то, что Парламент найдет время для рассмотрения Закона о статусе апарт-отелей.По его словам, впредь встречи с бизнесменами будут носить "системный характер".

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