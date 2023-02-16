https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/fond-ashana-peredal-sto-tysyach-rubley-postradavshim-ot-zemletryaseniya-v-turtsii-i-sirii-1044176547.html
Фонд "Ашана" передал сто тысяч рублей пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии
Фонд "Ашана" передал сто тысяч рублей пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии
Деньги были переданы инициативной группе "Нет чужой беды", организовавшей сбор средств в Абхазии. 16.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-16T18:20+0300
2023-02-16T18:20+0300
2023-02-16T18:20+0300
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СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" пожертвовал сто тысяч рублей пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции и Сирии. Об этом сообщается в социальных сетях фонда. "Мы разделяем горе и скорбь об ушедших и хотим уверить в нашей поддержке. Выражаем искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия", - говорится в соцсетях фонда.Абхазия оказывает посильную помощь Сирии и Турции. Правительство республики приняло решение о выделении пострадавшим государствам финансовой помощи в размере 300 тысяч долларов, 200 тысяч из которых пойдут Сирии, 100 тысяч - Турции. Министерство культуры совместно с Госкомитетом по репатриации организовало благотворительный концерт, на котором было собрано 150 тысяч рублей.Также в головном офисе МЧС Абхазии в Сухуме 9 февраля открылся пункт сбора гуманитарной помощи. Внести свой вклад может любой неравнодушный житель или гость республики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/ministr-inostrannykh-del-abkhazii-obratilsya-k-siriyskomu-narodu-1044170583.html
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абхазия, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"
абхазия, новости, культурно-благотворительный фонд "ашана"
Фонд "Ашана" передал сто тысяч рублей пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии
Деньги были переданы инициативной группе "Нет чужой беды", организовавшей сбор средств в Абхазии.
СУХУМ, 16 фев - Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" пожертвовал сто тысяч рублей пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции и Сирии. Об этом сообщается в социальных сетях фонда.
"Мы разделяем горе и скорбь об ушедших и хотим уверить в нашей поддержке. Выражаем искренние слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стихийного бедствия", - говорится в соцсетях фонда.
Абхазия оказывает посильную помощь Сирии и Турции. Правительство республики приняло решение о выделении пострадавшим государствам финансовой помощи в размере 300 тысяч долларов, 200 тысяч из которых пойдут Сирии, 100 тысяч - Турции. Министерство культуры совместно с Госкомитетом по репатриации организовало благотворительный концерт
, на котором было собрано 150 тысяч рублей.
Также в головном офисе МЧС Абхазии в Сухуме 9 февраля открылся пункт сбора гуманитарной помощи. Внести свой вклад может любой неравнодушный житель или гость республики.