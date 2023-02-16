https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/ministr-inostrannykh-del-abkhazii-obratilsya-k-siriyskomu-narodu-1044170583.html

Министр иностранных дел Абхазии обратился к сирийскому народу

Министр иностранных дел Абхазии обратился к сирийскому народу

В Абхазии идет сбор гуманитарной помощи для пострадавших при землетрясении в Сирийской Арабской Республике. 16.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-16T14:59+0300

2023-02-16T14:59+0300

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СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба обратился к сирийскому народу в связи с разрушительным землетрясением, которое произошло 6 февраля.От имени народа Абхазии глава МИД выразил соболезнования и слова поддержки.Ардзинба отметил, что президент Абхазии Аслан Бжания после телефонного разговора с сирийским лидером Башаром Асадом дал поручение соответствующим органам сформировать гуманитарную помощь и организовать реабилитацию сирийских детей в Абхазии.С первого дня стихийного бедствия граждане республики и общественные организации начали сбор средств. А Посольство Абхазии в Дамаске выразило готовность оказать посильную помощь пострадавшим."Мы также рассматриваем возможность переселения пострадавших представителей абхазской диаспоры из Сирии в Абхазию. Некоторые семьи в Абхазии изъявили желание усыновить детей-сирот. Этот процесс, конечно, требует изучения и работы над соответствующей законодательной базой", – сказал глава дипведомства.Ардзинба отметил, что даже в столь трагический момент со стороны Запада наблюдается политика двойных стандартов."Они не хотят помогать Сирии по политическим причинам. Такое разрушительное стихийное бедствие должно быть вне всякой политики", – подчеркнул он.Абхазия придает большое значение отношениям с братской республикой, и сегодня эти отношения стремительно расширяются, подчеркнул Ардзинба. Глава МИД отметил, что в Абхазии готовы укреплять гуманитарные и культурные связи, а также торгово-экономическое сотрудничество между странами."Отношения между нашими народами имеют глубокую историческую основу – Сирия стала домом для тысяч абхазов, переселенных в 19 веке. Многие из них стали влиятельными политическими, культурными и военными деятелями: например, генерал Мамдух Абаза, генерал Валид Абаза, врач Ахмад Куджба, член Народного совета Сирии Джансет Казанба и другие. Все они были известными гражданами как Сирийской Арабской Республики, так и Республики Абхазия", – сказал Ардзинба.Министр иностранных дел добавил, что Абхазия в своей ближневосточной повестке ориентируется на консультации со своим основным партнером в регионе – Сирией.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/pravitelstvo-abkhazii-vydelit-sirii-i-turtsii-300-tysyach-dollarov-1044153338.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/sotrudnichestvo-abkhazii-i-sirii-v-oblasti-sporta-obsudili-v-sukhume-1044152241.html

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