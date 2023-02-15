https://sputnik-abkhazia.ru/20230215/pravitelstvo-abkhazii-vydelit-sirii-i-turtsii-300-tysyach-dollarov-1044153338.html

Правительство Абхазии выделит Сирии и Турции 300 тысяч долларов

Правительство Абхазии выделит Сирии и Турции 300 тысяч долларов

В среду, 15 февраля, в Народном Собрании Абхазии прошло заседание комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками под... 15.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-15T14:50+0300

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СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Правительство Абхазии приняло решение о выделении финансовой помощи Сирии и Турции в размере 300 тысяч долларов, заявил полномочный представитель президента в Парламенте Анри Барциц. Об этом сообщает "Апсныпресс".На встрече в Парламенте также обсудили вопрос поставки гуманитарного груза в зону бедствия, который будет решен в ближайшие дни. По словам замминистра иностранных дел Абхазии Одиссея Бигвава, наиболее востребованными позициями стали мука, сахар, масло, сухие смеси для детей, теплые одеяла и пледы, трансформаторы.Пункт сбора гуманитарной помощи пострадавшим из-за землетрясения в Турции и Сирии открылся в головном офисе МЧС Абхазии в Сухуме 9 февраля. Внести свой вклад может любой неравнодушный житель или гость республики.Абхазия оказывает посильную помощь Сирии и Турции. Посольство республики в Дамаске выделило на помощь пострадавшим сто тысяч рублей, а президент Абхазии Аслан Бжания предложил своему сирийскому коллеге Башару Асаду организовать реабилитацию пострадавших детей в Абхазии.Помощь была предложена и Турции. Власти республики предложили направить группу спасателей МЧС для помощи в ликвидации последствий землетрясений, а также принять женщин и детей, лишившихся крова.Кроме того, Министерство культуры совместно с Госкомитетом по репатриации организовало благотворительный концерт, на котором было собрано 150 тысяч рублей.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/gumanitarnuyu-pomosch-sirii-i-turtsii-obsudili-v-kabmine-abkhazii-1044138222.html

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