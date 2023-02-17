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Российские войска нанесли ракетный удар по заводам, поставлявшим боеприпасы ВСУ
Российские войска нанесли ракетный удар по заводам, поставлявшим боеприпасы ВСУ
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. 17.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-17T14:55+0300
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СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Российские войска нанесли удар по предприятиям, обеспечивавшим украинскую армию топливом и боеприпасами, сообщает Министерство обороны России.Минобороны сообщает, что на Купянском направлении за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей, на Красно-Лиманском направлении – около 90 солдат противника, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град" и две самоходные гаубицы "Акация".На Донецком направлении за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, cклад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили свыше 70 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, установка РСЗО "Ураган", две гаубицы Д-20, артиллерийская система М777 производства США, склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.На Херсонском направлении уничтожено за сутки до 35 военнослужащих противника, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", установка реактивной системы залпового огня HIMARS, два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад территориальной обороны.Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок России за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106 районах. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов, перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационная ракету HARM.
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россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
Российские войска нанесли ракетный удар по заводам, поставлявшим боеприпасы ВСУ
14:55 17.02.2023 (обновлено: 15:03 17.02.2023)
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.
СУХУМ, 17 фев – Sputnik.
Российские войска нанесли удар по предприятиям, обеспечивавшим украинскую армию топливом и боеприпасами, сообщает
Министерство обороны России.
"Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В результате удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, пороха и твердого ракетного топлива", – говорится в сообщении ведомства.
Минобороны сообщает, что на Купянском направлении за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей, на Красно-Лиманском направлении – около 90 солдат противника, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град" и две самоходные гаубицы "Акация".
На Донецком направлении за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, cклад боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили свыше 70 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, установка РСЗО "Ураган", две гаубицы Д-20, артиллерийская система М777 производства США, склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.
На Херсонском направлении уничтожено за сутки до 35 военнослужащих противника, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", установка реактивной системы залпового огня HIMARS, два склада с боеприпасами 124-й и 129-й бригад территориальной обороны.
Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок России за сутки нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 106 районах.
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов, перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одну противорадиолокационная ракету HARM.