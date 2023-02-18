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Количество жертв землетрясений в Турции выросло до 40,5 тысячи человек
Количество жертв землетрясений в Турции выросло до 40,5 тысячи человек
Несмотря на то, что тысячи людей были спасены из-под завалов, количество жертв стихийного бедствия растет каждый день. 18.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-18T17:33+0300
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СУХУМ, 18 фев - Sputnik. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 40 642 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер."К сожалению, растет число погибших, на данный момент оно составляет 40 642 человека", - сообщил Сезер на брифинге в субботу.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Они сопровождались сотнями афтершоков и ощущались в соседних государствах.Стихийное бедствие вызвало разрушения в десяти турецких провинциях, где проживают более 13 миллионов человек, всего же, с учетом городов, в которых ощущались толчки, катастрофой были затронуты почти 20 миллионов жителей страны.От стихийного бедствия пострадала и Сирия, по данным ВОЗ, там погибли 8,5 тысячи человек.Разбирать завалы в Турцию приехали спасатели из многих государств мира, в том числе из России. Абхазия также оказывает посильную помощь странам, оказавшимся в зоне бедствия – объявлен сбор гуманитарной помощи и денег, а президент Абхазии предложил своему сирийскому коллеге организовать реабилитацию пострадавших детей в республике.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230216/fond-ashana-peredal-sto-tysyach-rubley-postradavshim-ot-zemletryaseniya-v-turtsii-i-sirii-1044176547.html
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новости, в мире, турция
Количество жертв землетрясений в Турции выросло до 40,5 тысячи человек
Несмотря на то, что тысячи людей были спасены из-под завалов, количество жертв стихийного бедствия растет каждый день.
СУХУМ, 18 фев - Sputnik.
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 40 642 человек, сообщает РИА Новости
со ссылкой на главу управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.
"К сожалению, растет число погибших, на данный момент оно составляет 40 642 человека", - сообщил Сезер на брифинге в субботу.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Они сопровождались сотнями афтершоков и ощущались в соседних государствах.
Стихийное бедствие вызвало разрушения в десяти турецких провинциях, где проживают более 13 миллионов человек, всего же, с учетом городов, в которых ощущались толчки, катастрофой были затронуты почти 20 миллионов жителей страны.
От стихийного бедствия пострадала и Сирия, по данным ВОЗ, там погибли 8,5 тысячи человек.
Разбирать завалы в Турцию приехали спасатели из многих государств мира, в том числе из России. Абхазия также оказывает посильную помощь странам, оказавшимся в зоне бедствия – объявлен сбор гуманитарной помощи и денег, а президент Абхазии предложил своему сирийскому коллеге организовать реабилитацию пострадавших детей в республике.