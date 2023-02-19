https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/s-chistogo-lista-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-yanvar-1044220491.html

С чистого листа: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за январь

С чистого листа: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за январь

Согласно информации МВД Абхазии, в первом месяце 2023 года сотрудники Госавтоинспекции выписали 8364 штрафов за нарушение ПДД, что на 814 меньше, чем в... 19.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-19T18:13+0300

2023-02-19T18:13+0300

2023-02-19T18:13+0300

в абхазии

абхазия

статистика

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Начало года на дорогах Абхазии выдалось напряженным. Водители едва не побили абсолютный рекорд по количеству выписанных штрафов за езду в нетрезвом состоянии, установленный в декабре 2022 года – 930 штрафов за месяц. До этой отметки в январе не хватило всего 13 "писем счастья".SputnikВ первый же день Нового года блюстители правопорядка испортили праздничное настроение 15 подвыпившим автомобилистам. Застолье закончилось для них штрафом в размере 12 тысяч рублей.Больше всего протоколов за это нарушение было выписано 17 и 24 января – ровно по 60 выявленных случаев управления автомобилем подшофе. Меньше всего штрафов было составлено 29 января – "поймано" было всего четыре водителя.Что касается ситуации в городах и районах страны, то в первой декаде января вперед вырвалась Гудаута, где за десять дней административному наказанию подверглись 58 нетрезвых автолюбителей. На втором месте в этом временном отрезке оказался Сухум с 40 штрафами, на третьем Гагра с 28 протоколами.Как оказалось впоследствии, столица республики лишь "разгонялась". За оставшийся 21 день января она вырвалась далеко вперед от своих условных конкурентов. В общем зачете Сухум пришел к финишу с 257 протоколами за езду в нетрезвом состоянии, Гудаута набрала 202 штрафа, а Гагра – 176.Среди 917 нетрезвых автомобилистов в январе было пять человек в состоянии наркотического опьянения. Их "поймали" на постах ГАИ "Мюссера" и "Кодор" на республиканской трассе.На оставшихся позициях нашего "хмельного" рейтинга расположились следующие города и районы страны - Очамчыра, Гулрыпш, Сухумский район, Ткуарчал и Гал.Второй месяц подряд неприятно удивляет Ткуарчал, который обычно занимал последнее место в статистике правонарушений, но в декабре прошлого года и январе нынешнего опередил Гал по числу выявленных пьяных водителей. Более того, трудно припомнить чтобы там составляли двухзначное количество штрафов за день, как это было месяцем ранее – 10 протоколов за один день и 33 за весь январь.Не радуют также итоги января в возрастной категории правонарушителей. Год начался с антирекорда - самому молодому нетрезвому автолюбителю в январе было 15 лет. Самому старшему любителю горячительных напитков было 77 лет. Оба лихача из Гудауты.На протяжении нескольких месяцев обладателями "золота" в возрастной категории становятся нетрезвые автомобилисты в возрасте от 35 до 40 лет. В январе их было 189 человек. Всего на шесть пунктов от них отстали "серебряные призеры" в возрасте от 40 до 45 лет. И "бронза" досталась тем, кому от 30 до 35 лет. Тем самым, тройка лидеров осталась неизменной с декабря прошлого года.Не удалось избежать наказания в виде штрафа представительницам прекрасной половины человечества. В январе их было четверо. Самой молодой девушке, севшей за руль своей "ласточки" в состоянии алкогольного опьянения, было 20 лет, самой взрослой даме – 65 лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230203/kak-snizit-smertnost-v-obschestvennoy-palate-obsudili-situatsiyu-na-dorogakh-abkhazii-1043947018.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230129/situatsiyu-na-dorogakh-abkhazii-obsudili-rayonnye-prokurory-s-nachalnikami-otdelov-gai-1043841972.html

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