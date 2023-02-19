https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/shakhmatnyy-festival-tamysh-village-2023-zavershilsya-1044224768.html

Завершился шахматный фестиваль "Тамыш-Village 2023"

Завершился шахматный фестиваль "Тамыш-Village 2023"

В шахматном фестивале "Тамыш-Village 2023" приняло участие более 150 спортсменов из Абхазии и России. 19.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-19T21:48+0300

2023-02-19T21:48+0300

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СУХУМ, 19 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Шахматный фестиваль "Тамыш-Village 2023", посвященный 30-летию победы в Отечественной войны народа Абхазии, завершился в селе Тамыш в воскресенье, 19 февраля.Как рассказал корреспонденту Sputnik главный судья соревнований Темур Зухба, "Тамыш-Village 2023" проходил в течение трех дней. В первые два дня выступали начинающие шахматисты, в заключительный день свое умение демонстрировали взрослые участники."Сегодня был взрослый турнир с участием мастеров международного класса, гроссмейстеров из России и наших местных шахматистов. Всего в фестивале участвовало 156 человек, 61 человек – это были взрослые. Большая часть общего количества участников состояла из абхазских спортсменов", - уточнил Зухба.Главный судья фестиваля добавил, что в спортивном событии было предусмотрено несколько категорий – шахматисты с национальным рейтингом (из Абхазии – прим.), девушки и юноши в возрасте до 16 лет, женщины и ветераны Отечественной войны народа Абхазии. В зависимости от категории было выявлено от двух до четырех победителей и призеров.По словам Зухба, участники турнира остались довольны его организацией, а гости из России пообещали вновь приехать в Абхазию в следующем году. Они представляли Москву, Грозный, Сочи, Нижний Новгород, Кисловодск, Краснодар, Якутск, Санкт-Петербург и Новороссийск."Участников должно было быть больше, но из-за плохой погоды, к сожалению, многие не приехали. Некоторые испугались снегопада, в частности, местные шахматисты. Несмотря на погоду, настрой у участников был бодрый, и проблем с организацией не было. Проведению турнира ничего не помешало – было бесперебойное электричество, было тепло и светло", - поделился Зухба.По итогам турнира двукратным победителем стал Павел Смирнов из Кисловодска, второе место занял Арсений Несторов из Нижнего Новгорода, третье - Давид Закарян из Сочи.Среди шахматистов с национальным рейтингом первое место занял житель ОчамчырыТимур Шанава, второе - сухумчанин Тристан Кварацхелия, третье еще один столичный житель - Артем Табарян.Среди ветеранов первое место занял Сергей Миносян из Очамчыры, второе - столичный шахматист Борис Накопия.Среди женщин первое место заняла Мария Афанасьева из Славянска-на-Кубани. Среди девушек до 16 лет первое место заняла сухумчанка Сарида Лаквитава, среди юношей до 16 лет первое место занял москвич Максим Фролов.Первые места среди шахматистов до семи лет заняли Глеб Хинтба и Доминика Бения, среди шахматистов до 9 лет - Стилиан Мукба и Анна Палавандзия. Среди юных спортсменов до 11 лет первые места заняли Дамир Халваш и Мадина Мабаракшина, среди шахматистов до 13 лет - Нестор Багателия и Александра Авидзба.Международный шахматный фестиваль "Абхазия. Тамыш-Village 2023" проводится в Абхазии второй год подряд. Он организован Федерацией шахмат республики при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/tuzhba-o-turnire-tamysh-village-2023-prizy-khoroshie-lyudi-s-udovolstviem-budut-borotsya-1044148224.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/dopolnitelnoe-vremya-tuzhba-o-vospitanii-abkhazskikh-shakhmatistov--1041002773.html

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