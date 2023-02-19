Завершился шахматный фестиваль "Тамыш-Village 2023"
21:48 19.02.2023 (обновлено: 23:57 19.02.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Первый международный шахматный рапид-турнир
© Sputnik / Марианна Кубрава
В шахматном фестивале "Тамыш-Village 2023" приняло участие более 150 спортсменов из Абхазии и России.
СУХУМ, 19 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Шахматный фестиваль "Тамыш-Village 2023", посвященный 30-летию победы в Отечественной войны народа Абхазии, завершился в селе Тамыш в воскресенье, 19 февраля.
Как рассказал корреспонденту Sputnik главный судья соревнований Темур Зухба, "Тамыш-Village 2023" проходил в течение трех дней. В первые два дня выступали начинающие шахматисты, в заключительный день свое умение демонстрировали взрослые участники.
"Сегодня был взрослый турнир с участием мастеров международного класса, гроссмейстеров из России и наших местных шахматистов. Всего в фестивале участвовало 156 человек, 61 человек – это были взрослые. Большая часть общего количества участников состояла из абхазских спортсменов", - уточнил Зухба.
Главный судья фестиваля добавил, что в спортивном событии было предусмотрено несколько категорий – шахматисты с национальным рейтингом (из Абхазии – прим.), девушки и юноши в возрасте до 16 лет, женщины и ветераны Отечественной войны народа Абхазии. В зависимости от категории было выявлено от двух до четырех победителей и призеров.
По словам Зухба, участники турнира остались довольны его организацией, а гости из России пообещали вновь приехать в Абхазию в следующем году. Они представляли Москву, Грозный, Сочи, Нижний Новгород, Кисловодск, Краснодар, Якутск, Санкт-Петербург и Новороссийск.
"Участников должно было быть больше, но из-за плохой погоды, к сожалению, многие не приехали. Некоторые испугались снегопада, в частности, местные шахматисты. Несмотря на погоду, настрой у участников был бодрый, и проблем с организацией не было. Проведению турнира ничего не помешало – было бесперебойное электричество, было тепло и светло", - поделился Зухба.
По итогам турнира двукратным победителем стал Павел Смирнов из Кисловодска, второе место занял Арсений Несторов из Нижнего Новгорода, третье - Давид Закарян из Сочи.
Среди шахматистов с национальным рейтингом первое место занял житель ОчамчырыТимур Шанава, второе - сухумчанин Тристан Кварацхелия, третье еще один столичный житель - Артем Табарян.
Среди ветеранов первое место занял Сергей Миносян из Очамчыры, второе - столичный шахматист Борис Накопия.
Среди женщин первое место заняла Мария Афанасьева из Славянска-на-Кубани. Среди девушек до 16 лет первое место заняла сухумчанка Сарида Лаквитава, среди юношей до 16 лет первое место занял москвич Максим Фролов.
Среди шахматистов с национальным рейтингом первое место занял житель ОчамчырыТимур Шанава, второе - сухумчанин Тристан Кварацхелия, третье еще один столичный житель - Артем Табарян.
Среди ветеранов первое место занял Сергей Миносян из Очамчыры, второе - столичный шахматист Борис Накопия.
Среди женщин первое место заняла Мария Афанасьева из Славянска-на-Кубани. Среди девушек до 16 лет первое место заняла сухумчанка Сарида Лаквитава, среди юношей до 16 лет первое место занял москвич Максим Фролов.
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Первые места среди шахматистов до семи лет заняли Глеб Хинтба и Доминика Бения, среди шахматистов до 9 лет - Стилиан Мукба и Анна Палавандзия.
Среди юных спортсменов до 11 лет первые места заняли Дамир Халваш и Мадина Мабаракшина, среди шахматистов до 13 лет - Нестор Багателия и Александра Авидзба.
Международный шахматный фестиваль "Абхазия. Тамыш-Village 2023" проводится в Абхазии второй год подряд. Он организован Федерацией шахмат республики при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорта.