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Средства ПВО России сбили шесть украинских дронов за сутки

Средства ПВО России сбили шесть украинских дронов за сутки

Всего с начала проведения специальной военной операции 24 февраля 2022 года российские войска уничтожили 3178 украинских беспилотников. 19.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-19T17:09+0300

2023-02-19T17:09+0300

2023-02-19T17:12+0300

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СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских военных беспилотника в ДНР, ЛНР и Херсоне, сообщает Министерство обороны России.Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах, поражены командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.На Купянском направлении за сутки уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевая машина РСЗО "Град", на Красно-Лиманском направлении потери противника составили свыше 200 бойцов убитыми и ранеными, боевую машину пехоты, пять боевых бронированных машин, самоходную гаубицу "Гвоздика" и гаубицу Д-20.На Донецком направлении за сутки уничтожено до 250 военнослужащих противника, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства, самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, cклад боеприпасов ВСУ.На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и одну гаубицу Д-20. Кроме тогобыло уничтожено два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами и топливом для военной техники.На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 15 украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходная гаубица "Акация", самоходная гаубица "Гвоздика", гаубица "Мста-Б".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230218/rossiyskie-voyska-osvobodili-naselennyy-punkt-gryanikovka-v-kharkovskoy-oblasti-1044212556.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230217/pochemu-ukraina-teryaet-tanki-nato-do-postavok-1044178453.html

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