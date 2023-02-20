https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/pokazanie-poterpevshey-storony-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-eks-ministra-kultury-1044237181.html

Показание потерпевшей стороны: суд продолжил рассмотрение дела экс-министра культуры

Показание потерпевшей стороны: суд продолжил рассмотрение дела экс-министра культуры

Сухумский городской суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении экс-министра культуры Абхазии Гудисы Агрба 20 января. 20.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-20T18:35+0300

2023-02-20T18:35+0300

2023-02-20T18:48+0300

в абхазии

сухумский городской суд

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/05/1032352604_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_442e874d2050011a48fdb127c08b3b26.jpg

Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры с июня 2020 года по февраль 2022-го. Он был задержан 20 апреля прошлого года и до 19 сентября содержался под стражей, после чего суд изменил меру пресечения на домашний арест.Бывший министр культуры Абхазии подозревается в двух эпизодах преступлений по части 4 статьи 157 Уголовного кодекса (присвоение или растрата организованной группой лиц либо в особо крупном размере). По делу также проходит Надир Джинал, который подозревается в двух эпизодах пособничества.Согласно версии следствия, экс-министр культуры, используя свое служебное положение, заключил с Джиналом два договора на поставку сценического оборудования, один на 8 миллионов рублей, другой на 19,9 миллиона рублей.Джинал, обналичив деньги, передал Агрба 14,3 миллиона рублей, оставил себе 4,6 миллиона, а на оставшиеся 8,9 миллиона купил подержанное световое и звуковое оборудование.В ходе предварительного следствия и в суде Агрба признал себя виновным и заявил, что "ввел в заблуждение" Джинала, который поверил ему из-за занимаемой должности.На заседании 20 февраля суд перешел на стадию допроса потерпевшей стороны. Показания дала представитель Министерства культуры Хамида Вели-оглы.Асмат Цвижба, SputnikБракованное оборудованиеПредставителем потерпевшей стороны Министерства культуры Хамидой Вели-оглы был представлен общий гражданский иск на 27 миллионов 900 тысяч рублей. По словам Вели-оглы, в 2020 году Министерство культуры Абхазии заложило в бюджет 40 миллионов рублей на приобретение сборно-разборной сцены, звукового и светового оборудования.Как отметила Вели-оглы, после того как оборудование прибыло в Абхазию, его визуально осмотрели члены комиссии, созданной самим Агрба. В комиссию входили сотрудники министерства и звукорежиссер Тимур Нармания. После осмотра члены комиссии установили, что приобретенное оборудование уже было в употреблении, оно старой модели, имеет сколы и царапины, кроме того, при нем не было документов и гарантийных талонов. Оборудование от Джинал на баланс Минкульта поставлено не было.По словам представителя потерпевшей стороны, в феврале 2022 года в Министерстве культуры прошла проверка Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Абхазии для инвентаризации оборудования и было установлено, что оно не соответствует требованиям, которые были указаны в изначальных спецификациях.Суд затребовал документыАдвокат Надира Джинал Марина Тания спросила у Вели-оглы, есть ли у потерпевшей стороны документ, о том, что Гудисой Агрба была создана комиссия для визуального осмотра. Такого документа у представителя потерпевшей стороны не оказалось.Обвиняемый Гудиса Агрба поинтересовался, где находится оборудование сейчас и использовалось ли оно когда-то. Он подчеркнул, что по его информации, техника несколько раз использовалась на общественных мероприятиях.Адвокат Марина Тания также запросила у стороны обвинения дефектный акт о выявленных несоответствиях техники. Вали-оглы отметила, что не знает, был ли он составлен. Заседание было решено отложить до 3 марта для предоставления суду дефектного акта, в случае его наличия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/sukhumskiy-gorodskoy-sud-nachal-rassmatrivat-delo-gudisy-agrba-1043717972.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/kassatsionnaya-kollegiya-ostavila-pod-strazhey-eks-ministra-kultury-abkhazii-1039788954.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сухумский городской суд, абхазия