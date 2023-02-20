https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/pokazanie-poterpevshey-storony-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-eks-ministra-kultury-1044237181.html
Показание потерпевшей стороны: суд продолжил рассмотрение дела экс-министра культуры
Показание потерпевшей стороны: суд продолжил рассмотрение дела экс-министра культуры
Сухумский городской суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении экс-министра культуры Абхазии Гудисы Агрба 20 января. 20.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-20T18:35+0300
2023-02-20T18:35+0300
2023-02-20T18:48+0300
в абхазии
сухумский городской суд
абхазия
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Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры с июня 2020 года по февраль 2022-го. Он был задержан 20 апреля прошлого года и до 19 сентября содержался под стражей, после чего суд изменил меру пресечения на домашний арест.Бывший министр культуры Абхазии подозревается в двух эпизодах преступлений по части 4 статьи 157 Уголовного кодекса (присвоение или растрата организованной группой лиц либо в особо крупном размере). По делу также проходит Надир Джинал, который подозревается в двух эпизодах пособничества.Согласно версии следствия, экс-министр культуры, используя свое служебное положение, заключил с Джиналом два договора на поставку сценического оборудования, один на 8 миллионов рублей, другой на 19,9 миллиона рублей.Джинал, обналичив деньги, передал Агрба 14,3 миллиона рублей, оставил себе 4,6 миллиона, а на оставшиеся 8,9 миллиона купил подержанное световое и звуковое оборудование.В ходе предварительного следствия и в суде Агрба признал себя виновным и заявил, что "ввел в заблуждение" Джинала, который поверил ему из-за занимаемой должности.На заседании 20 февраля суд перешел на стадию допроса потерпевшей стороны. Показания дала представитель Министерства культуры Хамида Вели-оглы.Асмат Цвижба, SputnikБракованное оборудованиеПредставителем потерпевшей стороны Министерства культуры Хамидой Вели-оглы был представлен общий гражданский иск на 27 миллионов 900 тысяч рублей. По словам Вели-оглы, в 2020 году Министерство культуры Абхазии заложило в бюджет 40 миллионов рублей на приобретение сборно-разборной сцены, звукового и светового оборудования.Как отметила Вели-оглы, после того как оборудование прибыло в Абхазию, его визуально осмотрели члены комиссии, созданной самим Агрба. В комиссию входили сотрудники министерства и звукорежиссер Тимур Нармания. После осмотра члены комиссии установили, что приобретенное оборудование уже было в употреблении, оно старой модели, имеет сколы и царапины, кроме того, при нем не было документов и гарантийных талонов. Оборудование от Джинал на баланс Минкульта поставлено не было.По словам представителя потерпевшей стороны, в феврале 2022 года в Министерстве культуры прошла проверка Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Абхазии для инвентаризации оборудования и было установлено, что оно не соответствует требованиям, которые были указаны в изначальных спецификациях.Суд затребовал документыАдвокат Надира Джинал Марина Тания спросила у Вели-оглы, есть ли у потерпевшей стороны документ, о том, что Гудисой Агрба была создана комиссия для визуального осмотра. Такого документа у представителя потерпевшей стороны не оказалось.Обвиняемый Гудиса Агрба поинтересовался, где находится оборудование сейчас и использовалось ли оно когда-то. Он подчеркнул, что по его информации, техника несколько раз использовалась на общественных мероприятиях.Адвокат Марина Тания также запросила у стороны обвинения дефектный акт о выявленных несоответствиях техники. Вали-оглы отметила, что не знает, был ли он составлен. Заседание было решено отложить до 3 марта для предоставления суду дефектного акта, в случае его наличия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/sukhumskiy-gorodskoy-sud-nachal-rassmatrivat-delo-gudisy-agrba-1043717972.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220624/kassatsionnaya-kollegiya-ostavila-pod-strazhey-eks-ministra-kultury-abkhazii-1039788954.html
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сухумский городской суд, абхазия
сухумский городской суд, абхазия
Показание потерпевшей стороны: суд продолжил рассмотрение дела экс-министра культуры
18:35 20.02.2023 (обновлено: 18:48 20.02.2023)
Сухумский городской суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении экс-министра культуры Абхазии Гудисы Агрба 20 января.
Гудиса Агрба возглавлял Министерство культуры с июня 2020 года по февраль 2022-го. Он был задержан 20 апреля прошлого года и до 19 сентября содержался под стражей, после чего суд изменил меру пресечения на домашний арест.
Бывший министр культуры Абхазии подозревается в двух эпизодах преступлений по части 4 статьи 157 Уголовного кодекса (присвоение или растрата организованной группой лиц либо в особо крупном размере). По делу также проходит Надир Джинал, который подозревается в двух эпизодах пособничества.
Согласно версии следствия, экс-министр культуры, используя свое служебное положение, заключил с Джиналом два договора на поставку сценического оборудования, один на 8 миллионов рублей, другой на 19,9 миллиона рублей.
Джинал, обналичив деньги, передал Агрба 14,3 миллиона рублей, оставил себе 4,6 миллиона, а на оставшиеся 8,9 миллиона купил подержанное световое и звуковое оборудование.
В ходе предварительного следствия и в суде Агрба признал себя виновным и заявил, что "ввел в заблуждение" Джинала, который поверил ему из-за занимаемой должности.
На заседании 20 февраля суд перешел на стадию допроса потерпевшей стороны. Показания дала представитель Министерства культуры Хамида Вели-оглы.
Бракованное оборудование
Представителем потерпевшей стороны Министерства культуры Хамидой Вели-оглы был представлен общий гражданский иск на 27 миллионов 900 тысяч рублей. По словам Вели-оглы, в 2020 году Министерство культуры Абхазии заложило в бюджет 40 миллионов рублей на приобретение сборно-разборной сцены, звукового и светового оборудования.
2 апреля 2021 года, как рассказала представитель потерпевшей стороны, Гудиса Агрба, который на тот момент возглавлял Министерство культуры, заключил договор о поставке светового оборудования на 8 миллионов рублей с предпринимателем Надиром Джинал. В мае 2021 года с ним был заключен договор о поставке звукового оборудования на 19 миллионов 900 тысяч рублей. Деньги были переведены на счет Джинал со счета Министерства культуры.
Как отметила Вели-оглы, после того как оборудование прибыло в Абхазию, его визуально осмотрели члены комиссии, созданной самим Агрба. В комиссию входили сотрудники министерства и звукорежиссер Тимур Нармания. После осмотра члены комиссии установили, что приобретенное оборудование уже было в употреблении, оно старой модели, имеет сколы и царапины, кроме того, при нем не было документов и гарантийных талонов. Оборудование от Джинал на баланс Минкульта поставлено не было.
По словам представителя потерпевшей стороны, в феврале 2022 года в Министерстве культуры прошла проверка Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Абхазии для инвентаризации оборудования и было установлено, что оно не соответствует требованиям, которые были указаны в изначальных спецификациях.
Суд затребовал документы
Адвокат Надира Джинал Марина Тания спросила у Вели-оглы, есть ли у потерпевшей стороны документ, о том, что Гудисой Агрба была создана комиссия для визуального осмотра. Такого документа у представителя потерпевшей стороны не оказалось.
Обвиняемый Гудиса Агрба поинтересовался, где находится оборудование сейчас и использовалось ли оно когда-то. Он подчеркнул, что по его информации, техника несколько раз использовалась на общественных мероприятиях.
Вели-оглы отметила, что оборудование находится в здании Госфилармонии, где оно и хранилось изначально, но использовалось ли оно когда-то, она не знает. По словам прокурора Кристины Ашуба, по акту приема-передачи оборудование действительно находится на ответственном хранении в Госфилармонии.
Адвокат Марина Тания также запросила у стороны обвинения дефектный акт о выявленных несоответствиях техники. Вали-оглы отметила, что не знает, был ли он составлен. Заседание было решено отложить до 3 марта для предоставления суду дефектного акта, в случае его наличия.