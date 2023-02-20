https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/shkolnitsa-iz-pitsundy-vyshla-v-final-umnitsy-i-umniki-v-kachestve-teoretika-1044238452.html

Школьница из Пицунды вышла в финал "Умницы и умники" в качестве теоретика

Школьница из Пицунды вышла в финал "Умницы и умники" в качестве теоретика

"Умницы и умники" - телевизионная гуманитарная олимпиада среди школьников и телеверсия конкурса поступления в МГИМО. Автор и бессменный ведущий — Юрий... 20.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-20T20:50+0300

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СУХУМ, 20 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Ученица Пицундской школы №1 Лина Айба вышла в финал передачи на Первом канале "Умницы и умники" в качестве теоретика, об этом Айба рассказала корреспонденту Sputnik.Она уточнила, что отборочный тур на участие в проекте "Умники и умницы" прошел в мае 2022 года в Сухуме."По результатам олимпиады прошло три человека. В августе нам прислали темы для подготовки – "Жизнь и творчество Даниеля Дефо", "Все о Пушкине и Евгении Онегине" и "1943 год во всем мире". В подготовке мне помогли мои педагоги по истории и русскому языку и литературе. Затем в середине ноября мы втроем приняли участие в съемках передачи в качестве теоретиков. То есть, на вопросы ведущего залу отвечали с трибун", - отметила Айба.Согласно регламенту этой интеллектуальной передачи, добавила Айба, агонистами могут стать только те школьники, которые прошли отборочные этапы в присутствии ведущего передачи Юрия Вяземского и его помощницы Ирины Князевой. Так как их не было на олимпиаде, проходившей в республике, ученики абхазских школ участвовали в передачи в качестве теоретиков.На четвертьфинале "Умник и умниц" Лина Айба правильно ответила с трибуны на два вопроса и ей вручили два ордена, что позволило ей выйти в полуфинал также в качестве теоретика.Айба добавила, что приглашение в финале в качестве теоретика она получила лично от ведущего передачи Юрия Вяземского, и с удовольствием его приняла.По словам Лины Айба, для того чтобы стать агонистом в передаче необходимо повысить свой рейтинг в игре за счет большего количества правильных ответов. Пока она теоретик третьей категории.Школьница призналась, что при подготовке к телевизионному проекту она испытывала волнение и переживания, но царившая во время съемок дружеская атмосфера ее успокоили."Там невероятно теплая атмосфера. Все очень добродушные и всегда рады помочь. Сам Юрий Павлович любит пошутить и тем самым разряжает обстановку. Что касается знаний, там действительно присутствуют очень умные, образованные ребята. В беседе с ними можно узнать очень многое. Невероятно интересно с ними общаться", - сказала Айба.Дата съемок финальной части "Умник и умниц" пока не определена, но предварительно рассматривается середина апреля. Темы также пока не обнародованы."Умницы и умники" - телевизионная гуманитарная олимпиада среди школьников и телеверсия конкурса поступления в МГИМО. Автор и бессменный ведущий — Юрий Вяземский.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221124/uchastvovavshim-v-umniki-i-umnitsy-abkhazskim-shkolnikam-pomogut-v-postuplenii-v-vuzy-rossii-1042781623.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/konkursantka-iz-abkhazii-proshla-v-polufinal-peredachi-umniki-i-umnitsy-1042712984.html

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