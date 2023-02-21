https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/aero-india-2023-moskva-i-nyu-deli-gotovy-k-sovmestnomu-proizvodstvu-su-57-1044239767.html

Aero India 2023: Москва и Нью-Дели готовы к совместному производству Су-57

Aero India 2023: Москва и Нью-Дели готовы к совместному производству Су-57

Международная изоляция России остается несбыточной мечтой коллективного Запада. 21.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-21T09:35+0300

2023-02-21T09:35+0300

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Александр Хроленко, военный обозревательЭто подтверждают итоги Мюнхенской конференции по безопасности, а также крупнейшие оружейные выставки в Индии и Объединенных Арабских Эмиратах, на которых продукция российского ОПК традиционно остается "гвоздем программы" и технологическим ориентиром для большинства стран мира, включая США.Россия в ходе СВО и на мировом рынке вооружений показывает, как надо отстаивать национальную безопасность, какими средствами бороться с гегемонией и неоколониализмом. Западные страны пытались использовать Мюнхенскую конференцию, чтобы убедить страны Африки и Латинской Америки ужесточить внешнеполитическую линию в отношении РФ. Эти усилия провалились. Независимость "глобального юга", а также самостоятельность Индии и Китая свидетельствуют о разрушении однополярного миропорядка, основанного на неписанных правилах Вашингтона.Политическое унижение Запада в феврале усилено военно-технологическим. На авиакосмической выставке Aero India 2023 в Индии и на выставке оборонной продукции IDEX 2023 в ОАЭ сотни образцов продукции российского ОПК – находятся в центре внимания специалистов и заказчиков. Летную программу Aero India 2023 открыли Су-30МКИ и МиГ-29UPG индийских ВВС.На полях 14-й авиакосмической выставки в Бангалоре (13 – 17 февраля) Индия и Россия обсудили лицензионное производство истребителей пятого поколения Су-57 с использованием технологической базы корпорации Hindustan Aeronautics Limited. Две страны имеют совместный опыт создания производства истребителей четвертого поколения Су-30МКИ, которые составляют основу ВВС Индии. Ранее Индия и Россия совместно разрабатывали истребитель пятого поколения в рамках программы FGFA (модификация Су-57). По данным Military Watch Magazine, это единственная для Индии возможность приобрести истребитель пятого поколения – разместить крупный заказ и развернуть производство Су-57 по лицензии. Подобное взаимодействие Нью-Дели с Китаем или США по разным военно-политическим причинам невозможно.Меч-кладенец и головы драконовС технологической точки зрения, индийский выбор выглядит безупречно. Даже американское издание Military Watch отмечает, что по боевому опыту истребитель Су-57 намного превосходит мировые аналоги пятого поколения – благодаря развертыванию с марта 2022 года против украинских сил ПВО и ВВС. Первый полк Су-57 ВКС России может быть полностью сформирован до конца 2023 года.Истребитель ценится за передовые характеристики, в том числе использование шести радаров, исключительную маневренность, гиперзвуковые ракеты Р-37М невероятной дальности поражения – до 400 км Настоящий "меч-кладенец" XXI века. Заметим, Россия представила в Бангалоре две сотни достойнейших образцов военной техники ВВС и ПВО, с расчетом на противостояние со всеми видами современных "драконов". В том числе – многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35Д, экспортные версии вертолетов Ка-52, Ми-28Н и Ми-8АМТШ (в экспортном варианте – Ми-171Ш).Индия считается одним из основных покупателей российского вооружения, и за минувшие 30 лет приобрела у РФ арсенала на 70 млрд долларов. Портфель военных заказов (на 14 млрд долларов) включает контракт с Нью-Дели на поставку до конца 2024 года пяти полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400. Ранее Индия и Россия утвердили программу военно-технического сотрудничества до 2030 года. На открытии выставки IDEX 2023 в Абу-Даби (ОАЭ) 20 февраля гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев отметил высокий спрос на российскую авиатехнику и другие виды вооружения на мировом рынке – объем ежегодных продаж за рубеж составляет около 13 млрд долларов, а портфель оружейных заказов стабильно превышает 50 млрд долларов. Эти деньги косвенно отражают темпы роста обороноспособности России. Павильон с 200 образцами вооружения и военной техники РФ на IDEX 2023 – эпицентр горячего интереса военных специалистов, конструкторов и журналистов из десятков стран. Здесь представлены самый боевой в мире танк Т-90СМ "Прорыв" и невероятный БМПТ "Терминатор", недосягаемые для "конкурентов" ЗРС С-400 "Триумф" и "Антей-4000", новейшие системы ПВО средней дальности С-350Е "Витязь" и "Викинг", а также ЗРПК "Панцирь-С1М" и ПЗРК "Верба", современное стрелковое оружие и множество других высокотехнологичных изделий российского ОПК.Россия никому не уступит свой сектор, около 20 процентов мирового рынка вооружений, на котором постоянно ведут борьбу передовые технологии и эффективные средства уничтожения противника. Попытки США и других стран НАТО использовать механизмы недобросовестной конкуренции (антироссийские санкции и давление на партнеров) заведомо обречены на провал. Тем более что на реальном поле боя Запад демонстрирует технологическую отсталость вооружений.По информации Службы внешней разведки РФ: "В период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1170 комплексов ПВО, 440 танков, 1510 БМП, 655 артиллерийских систем". И большая часть этого вооружения уже уничтожена. Усилиями ОПК и ВС России военно-технологическое унижение коллективного Запада продолжается – на рыночных площадках и на украинском ТВД.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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армия, аналитика, россия, индия