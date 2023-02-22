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Александр Анкваб встретился с правительственной делегацией из России
Александр Анкваб встретился с правительственной делегацией из России
В состав делегации из России вошли специалисты Минэкономразвития, Минэнерго, Росреестра и Роскадастра. 22.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-22T19:07+0300
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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с делегацией из России, возглавляемой замминистра экономического развития Дмитрием Вольвачем. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии. По словам вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган, в тесном взаимодействии с Минэкономразвития России и другими уполномоченными органами, было выполнено 16 из 45 мероприятий, запланированных до 2025 года. Степень готовности семи проектов оценивается как высокая, часть проектов законов уже направлена на рассмотрение в Парламент, в том числе - Таможенный кодекс. "Проекты, касающиеся энергетики, инвестиционной деятельности требуют доработки и обсуждения. Такую степень интенсивности работы мы намерены соблюдать во всех областях”, - сказала Озган.В свою очередь, Дмитрий Вольвач подчеркнул, что одна из основных целей взаимодействия на данном этапе - увеличение в два раза собственных доходов Абхазии и повышения заработной платы в целом по стране. Кроме того, стороны обсудили вопросы реализации двусторонних соглашений в рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, шаги по оптимизации энергообепечения Абхазии и возобновление авиасообщения с Россией. По итогам обсуждения были подготовлены согласованные предложения, которые лягут в основу решения Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/dmitriy-volvach-ob-ekonomike-abkhazii-neobkhodimy-chastnye-investitsii-1043323065.html
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абхазия, россия, новости, кабмин абхазии, гармонизация законодательств абхазии и россии
абхазия, россия, новости, кабмин абхазии, гармонизация законодательств абхазии и россии
Александр Анкваб встретился с правительственной делегацией из России
19:07 22.02.2023 (обновлено: 19:27 22.02.2023)
В состав делегации из России вошли специалисты Минэкономразвития, Минэнерго, Росреестра и Роскадастра.
СУХУМ, 22 фев - Sputnik.
Премьер-министр Александр Анкваб встретился с делегацией из России, возглавляемой замминистра экономического развития Дмитрием Вольвачем. Об этом сообщает
пресс-служба Кабмина Абхазии.
Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества между государствами и формирование общего социального и экономического пространства на основе гармонизации законодательств Абхазии и России.
По словам вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган, в тесном взаимодействии с Минэкономразвития России и другими уполномоченными органами, было выполнено 16 из 45 мероприятий, запланированных до 2025 года. Степень готовности семи проектов оценивается как высокая, часть проектов законов уже направлена на рассмотрение в Парламент, в том числе - Таможенный кодекс.
"Проекты, касающиеся энергетики, инвестиционной деятельности требуют доработки и обсуждения. Такую степень интенсивности работы мы намерены соблюдать во всех областях”, - сказала Озган.
В свою очередь, Дмитрий Вольвач подчеркнул, что одна из основных целей взаимодействия на данном этапе - увеличение в два раза собственных доходов Абхазии и повышения заработной платы в целом по стране.
Кроме того, стороны обсудили вопросы реализации двусторонних соглашений в рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, шаги по оптимизации энергообепечения Абхазии и возобновление авиасообщения с Россией.
По итогам обсуждения были подготовлены согласованные предложения, которые лягут в основу решения Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству.