https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/aleksandr-ankvab-vstretilsya-s-pravitelstvennoy-delegatsiey-iz-rossii-1044269305.html

Александр Анкваб встретился с правительственной делегацией из России

Александр Анкваб встретился с правительственной делегацией из России

В состав делегации из России вошли специалисты Минэкономразвития, Минэнерго, Росреестра и Роскадастра. 22.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-22T19:07+0300

2023-02-22T19:07+0300

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СУХУМ, 22 фев - Sputnik. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с делегацией из России, возглавляемой замминистра экономического развития Дмитрием Вольвачем. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Абхазии. По словам вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган, в тесном взаимодействии с Минэкономразвития России и другими уполномоченными органами, было выполнено 16 из 45 мероприятий, запланированных до 2025 года. Степень готовности семи проектов оценивается как высокая, часть проектов законов уже направлена на рассмотрение в Парламент, в том числе - Таможенный кодекс. "Проекты, касающиеся энергетики, инвестиционной деятельности требуют доработки и обсуждения. Такую степень интенсивности работы мы намерены соблюдать во всех областях”, - сказала Озган.В свою очередь, Дмитрий Вольвач подчеркнул, что одна из основных целей взаимодействия на данном этапе - увеличение в два раза собственных доходов Абхазии и повышения заработной платы в целом по стране. Кроме того, стороны обсудили вопросы реализации двусторонних соглашений в рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, шаги по оптимизации энергообепечения Абхазии и возобновление авиасообщения с Россией. По итогам обсуждения были подготовлены согласованные предложения, которые лягут в основу решения Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221206/investprogramma-energetika-turizm-glavnoe-po-itogam-zasedaniya-mezhpravkomissii-1042990663.html

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абхазия, россия, новости, кабмин абхазии, гармонизация законодательств абхазии и россии