https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/predstaviteli-mid-rossii-i-es-obsudili-otmenu-zhenevskikh-diskussiy-1044261702.html

Представители МИД России и ЕС обсудили отмену Женевских дискуссий

Представители МИД России и ЕС обсудили отмену Женевских дискуссий

Телефонный разговор с замминистра иностранных дел России состоялся по инициативе со стороны Европейского союза. 22.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-22T11:21+0300

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СУХУМ, 22 фев – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обсудил отмену очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с сопредседателем дискуссий, спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром. Об этом сообщает МИД России."Российская сторона вновь заострила внимание на контрпродуктивности неоднократных и немотивированных отмен сопредседателями регулярных раундов Международных женевских дискуссий. Такая практика способна привести к фактическому блокированию работы этого важного переговорного механизма, что чревато ущербом для региональной безопасности", – говорится в сообщении ведомства.В телефонном разговоре Галузин подтвердил, что Россия выступает за продолжение дискуссий по вопросам, касающимся обеспечения "прочной безопасности Республики Абхазия и Республики Южная Осетия".Также Галузин и Клаар обсудили вопрос нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В том числе российская сторона заявила, что решение ЕС о развертывании в Армении гражданской миссии не способствует реальной стабилизации ситуации.Ранее, 31 января, МИД Абхазии заявил, что 57-й раунд Женевских дискуссий, запланированный на 21-22 февраля, был отменен. Решение было принято сопредседателями из Европейского союза, ООН и ОБСЕ в одностороннем порядке.Глава абхазского внешнеполитического ведомства Инал Ардзинба назвал действия сопредседателей ангажированными и подчеркнул, что они препятствуют процессу переговоров и создают дополнительные угрозы стабильности в регионе.В ответ на отмену переговоров МИД Абхазии отказал во въезде делегации сопредседателей Женевских дискуссий, которые должны были прибыть в республику 8-9 февраля для встречи с абхазскими официальными лицами.

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