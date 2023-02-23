https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/proekt-zakona-ob-uzhestochenii-nakazaniy-za-narusheniya-pdd-prinyat-v-pervom-chtenii-1044285340.html

Проект закона об ужесточении наказаний за нарушения ПДД принят в первом чтении

Проект закона об ужесточении наказаний за нарушения ПДД принят в первом чтении

На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Абхазии равен 60 рублям. 23.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-23T17:00+0300

2023-02-23T17:00+0300

2023-02-23T17:54+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/11/1037627056_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4c271bf48bebbb8a428837af7a017af7.jpg

СУХУМ, 23 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Парламента Абхазии приняли в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в части усиления ответственности за совершение административных правонарушений в области дорожного движения". Депутат Даут Хутаба заявил, что, по его мнению, увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения приведет к тому, что люди будут более ответственно относиться к вождению и правилам поведения на дорогах страны.Депутат Дмитрий Маршания сказал, что поддержит законопроект в первом чтении, но к последующим чтениям необходимо будет внести в документ допустимую норму промилле для водителей. К тому же размеры штрафов, на его взгляд, завышены, поэтому он подчеркнул необходимость их сокращения до приемлемых показателей.Вдобавок депутат предложил создать условия, при которых водители могли бы покупать автомобильные номера, а вырученные средства шли бы на покупку камер видео- и фотофиксации. Депутат Эрик Рштуни также считает, что размеры штрафов нужно пересмотреть. Проект закона предполагает ужесточение ответственности за превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение требований дорожных знаков, нарушение правил обгона, разворота. Штраф за за вождение в нетрезвом виде, согласно законопроекту, вырастет в четыре раза - с 200 до 800 МРОТ (с 12 до 48 тысяч рублей). Также за нарушение предусмотрено лишение водительских прав на полгода, а за повторное – лишение прав на год и арест на 15 суток.За совершение этих правонарушений предлагается повысить штраф от 80 до 120 МРОТ (от 4800 до 7200 рублей) или лишать водительских прав на полгода. За создание аварийной ситуации и непредоставление беспрепятственного проезда спецавтомобилям предусматривается штраф от 100 до 150 МРОТ (от шести до девяти тысяч рублей) или лишение прав на срок от шести месяцев до года.За выезд на встречную полосу предлагается установить штраф в 80 минимальных размеров оплаты труда (4800 рублей) с лишением права управления автомобилем от трех до шести месяцев, за совершение того же самого нарушения при объезде препятствия – штраф от 20 до 30 МРОТ (от 1200 до 1800 рублей).За повторное нарушение в течение года – штраф в 140 МРОТ (8 400 рублей) и лишение права на управление автомобилем на год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/s-chistogo-lista-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-yanvar-1044220491.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230128/shtrafy-dlya-voditeley-kak-budut-borotsya-s-narusheniyami-pdd-v-abkhazii-1043840407.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости