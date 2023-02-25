https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/kharaziya-rasskazal-skolko-sootechestvennikov-pogibli-pri-zemletryasenii-v-sirii-1044321428.html

Харазия рассказал, сколько соотечественников погибли при землетрясении в Сирии

Харазия рассказал, сколько соотечественников погибли при землетрясении в Сирии

Разрушительное землетрясение произошло в Турции утром 6 февраля. Оно затронуло соседние государства, в том числе Сирию, и привело к гибели десятков тысяч людей 25.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-25T17:18+0300

2023-02-25T17:18+0300

2023-02-25T17:18+0300

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. 12 представителей абхазской диаспоры погибли при землетрясении в Сирии, которое произошло 6 февраля. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал председатель Комитета по репатриации Вадим Харазия.В Турции в результате стихийного бедствия погибли два соотечественника, а в турецких селах, в которых проживают представители абхазо-адыгской диаспоры, обрушилось более 60 домов.Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии произошло в понедельник, 6 февраля. Абхазия, как и многие страны мира, оказывает государствам посильную помощь. Так, руководство страны приняло решение пожертвовать пострадавшим регионам 300 тысяч долларов из Фонда репатриации.“Это никак не отразится на работе фонда. В прошлом финансовом году 14 миллионов рублей остались, мы не смогли использовать. Помимо этого, в прошлом году в планах у Комитета была организация летнего лагеря для наших соотечественников из Сирии, но из-за пандемии мы не смогли этого сделать. И средства, которые были определены для этого мероприятия, также остались неиспользованными. Поэтому помощь Сирии и Турции никак не помешает реализации наших проектов”, - пояснил Харазия.Также Посольство Абхазии в Дамаске выделило на помощь пострадавшим сто тысяч рублей, президент республики Аслан Бжания предложил своему сирийскому коллеге Башару Асаду организовать реабилитацию пострадавших детей, министерство культуры провело благотворительный концерт, а различные общественные организации организовали сбор средств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/narodnoe-sobranie-abkhazii-odobrilo-vydelenie-finansovoy-pomoschi-sirii-i-turtsii-1044281953.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/shest-chelovek-pogiblo-pri-novykh-zemletryaseniyakh-v-turtsii-1044241125.html

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