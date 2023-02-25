https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/posol-abkhazii-oproverg-dannye-o-kolichestve-pogibshikh-v-sirii-sootechestvennikov-1044326476.html

Посол Абхазии опроверг данные о количестве погибших в Сирии соотечественников

Посол Абхазии опроверг данные о количестве погибших в Сирии соотечественников

Представитель Абхазии в Сирии подчеркнул, что, в случае необходимости, диппредставительство будет предоставлять любую необходимую информацию через абхазский... 25.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-25T23:21+0300

2023-02-25T23:21+0300

2023-02-25T23:21+0300

абхазия

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СУХУМ, 25 фев – Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба опроверг информацию о том, что при землетрясении погибли 12 абхазских соотечественников. Об этом сообщает Медиацентр МИД. "Посольство Абхазии в Сирии информирует о том, что ни из числа представителей абхазской диаспоры, ни из числа других братских этнических кавказских народов, проживающих в Сирийской Арабской Республике, никто не пострадал", - заявил он.Хутаба добавил, что стихийное бедствие привело к гибели большого количества сирийских граждан, и подчеркнул, что дипведомство находится в постоянном контакте с министерствами иностранных дел Абхазии и Сирии, а также с сирийскими профильными ведомствами, в том числе с ассоциацией "АДЫГА-ХАСЭ". Дипломатическое ведомство ежедневно получает необходимую информацию и готово предоставить любую информацию через министерство иностранных дел Абхазии, добавил посол. Ранее в интервью радио Sputnik глава Фонда репатриации Абхазии Вадим Харазия заявил, что землетрясение 6 февраля привело к гибели 12 абхазских соотечественников из семьи Лейба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230223/narodnoe-sobranie-abkhazii-odobrilo-vydelenie-finansovoy-pomoschi-sirii-i-turtsii-1044281953.html

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