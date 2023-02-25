https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/ritsinskiy-natspark-otkroetsya-dlya-posetiteley-26-fevralya-1044322246.html
Рицинский нацпарк откроется для посетителей 26 февраля
Рицинский нацпарк откроется для посетителей 26 февраля
Несмотря на установившуюся плюсовую температуру и расчищенную дорогу, на территорию реликтового парка пропускают только машины, оборудованные зимними шинами. 25.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-25T19:27+0300
2023-02-25T19:27+0300
2023-02-25T19:27+0300
в абхазии
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Рицинский национальный реликтовый парк откроется для посетителей 26 февраля, сообщает пресс-служба парка в социальных сетях. По словам директора нацпарка Адамура Багателия, дороги к озеру уже расчищены. В самом парке установилась плюсовая температура, сохраняются сугробы высотой до двух метров.В пресс-службе МВД Абхазии Sputnik уточнили, что ограничения для въезда сохраняются - на территорию нацпарка пропускают только машины, оборудованные зимней резиной.Рицинский национальный реликтовый парк был закрыт для посещения 19 февраля по причине повышенной лавиноопасности. С тех пор по дороге к озеру сошли две лавины, одна - над туннелем вблизи Голубого озера, другая – на 26 километре пути.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/ozero-ritsa-nachalo-pokryvatsya-ldom-1044268393.html
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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новости
абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), новости
Рицинский нацпарк откроется для посетителей 26 февраля
Несмотря на установившуюся плюсовую температуру и расчищенную дорогу, на территорию реликтового парка пропускают только машины, оборудованные зимними шинами.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Рицинский национальный реликтовый парк откроется для посетителей 26 февраля, сообщает пресс-служба парка в социальных сетях.
"Однако, просьба ко всем, кто планирует посетить национальный парк, сохранять бдительность, так как природа непредсказуема", - говорится в сообщении.
По словам директора нацпарка Адамура Багателия, дороги к озеру уже расчищены. В самом парке установилась плюсовая температура, сохраняются сугробы высотой до двух метров.
В пресс-службе МВД Абхазии Sputnik уточнили, что ограничения для въезда сохраняются - на территорию нацпарка пропускают только машины, оборудованные зимней резиной.
Рицинский национальный реликтовый парк был закрыт для посещения 19 февраля по причине повышенной лавиноопасности. С тех пор по дороге к озеру сошли две лавины
, одна - над туннелем вблизи Голубого озера, другая – на 26 километре пути.