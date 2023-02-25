https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/rossiyskie-voyska-sbili-tri-ukrainskikh-samoleta-v-zone-spetsoperatsii-1044318749.html

Российские войска сбили три украинских самолета в зоне спецоперации

Российские войска сбили три украинских самолета в зоне спецоперации

За сутки средствами ПВО России были сбиты восемь украинских дронов, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, три баллистические ракеты... 25.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-25T14:52+0300

2023-02-25T14:52+0300

2023-02-25T14:52+0300

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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Российские войска за сутки сбили три украинских военных самолета в зоне спецоперации, сообщает Минобороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки было нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135 районах.На Купянском направлении за сутки ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, три пикапа артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства.На Красно-Лиманском направлении были уничтожены до 180 украинских солдат, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО "Град", гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.На Донецком направлении за сутки было уничтожено свыше 120 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-20. Помимо этого, в Угледаре и Малиновке были уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.На Херсонском направлении была уничтожена артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

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