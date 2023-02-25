https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/rossiyskie-voyska-sbili-tri-ukrainskikh-samoleta-v-zone-spetsoperatsii-1044318749.html
Российские войска сбили три украинских самолета в зоне спецоперации
Российские войска сбили три украинских самолета в зоне спецоперации
За сутки средствами ПВО России были сбиты восемь украинских дронов, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, три баллистические ракеты... 25.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-25T14:52+0300
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СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Российские войска за сутки сбили три украинских военных самолета в зоне спецоперации, сообщает Минобороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки было нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135 районах.На Купянском направлении за сутки ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, три пикапа артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства.На Красно-Лиманском направлении были уничтожены до 180 украинских солдат, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО "Град", гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.На Донецком направлении за сутки было уничтожено свыше 120 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-20. Помимо этого, в Угледаре и Малиновке были уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.На Херсонском направлении была уничтожена артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/medvedev-nazval-motivy-glavnykh-vragov-rossii-1044296830.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/kiev-zaigralsya-v-bakhmutskuyu-myasorubku-rezervy-na-iskhode-1044257527.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
Российские войска сбили три украинских самолета в зоне спецоперации
За сутки средствами ПВО России были сбиты восемь украинских дронов, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, три баллистические ракеты Точка-У.
СУХУМ, 25 фев - Sputnik.
Российские войска за сутки сбили три украинских военных самолета в зоне спецоперации, сообщает
Минобороны России.
Самолеты Су-24 и МиГ-29 били сбиты российскими истребителями в Донецкой Народной Республике, еще один, Су-25, был сбит средствами ПВО России в Херсонской области.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки было нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 135 районах.
На Купянском направлении за сутки ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, три пикапа артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства.
На Красно-Лиманском направлении были уничтожены до 180 украинских солдат, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО "Град", гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
На Донецком направлении за сутки было уничтожено свыше 120 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-20. Помимо этого, в Угледаре и Малиновке были уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.
На Херсонском направлении была уничтожена артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".