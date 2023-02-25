https://sputnik-abkhazia.ru/20230225/turnir-po-shakhmatam-priurochennyy-ko-dnyu-zaschitnika-otechestva-proshel-v-sukhume-1044307963.html

Турнир по шахматам, приуроченный ко Дню Защитника Отечества, прошел в Сухуме

Турнир по шахматам, приуроченный ко Дню Защитника Отечества, прошел в Сухуме

Мероприятие было организовано Домом Москвы при финансовой поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы и... 25.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-25T09:00+0300

2023-02-25T09:00+0300

2023-02-25T09:00+0300

в абхазии

абхазия

новости

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/19/1044307642_0:227:1280:947_1920x0_80_0_0_97b0dc8b0a3a3db5e6916d5d1ebfb096.jpg

СУХУМ, 25 фев - Sputnik. Командный шахматный турнир, приуроченный ко Дню защитника Отечества, прошел в в Московском культурно-деловом центре "Дом Москвы" в Сухуме пятницу24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба центра.В соревнованиях приняли участие 17 команд различных организаций и ведомств: Минобороны, Парламента, столичной администрации, МВД, МЧС, Генпрокуратуры, Службы госбезопасности, Таможенного комитета, погрануправления ФСБ в Абхазии, КСОРС, Абхазского госуниверситета, СФТИ, Ветеранов Отечественной войны народа Абхазии, "Брехаловка", ТК "Апсны-Ойл" и "Дома Москвы".Соперников распределил компьютер, сами соревнования проходили в шахматной дисциплине "рапид", то есть, каждому участнику давалось время на партию 10 минут и плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.Первое место заняла команда Администрации города Сухум, второе - шахматисты из "Дома Москвы", третье - команда "Брехаловка".Победители в личном зачете на первой доске стали Тимур Шанава из столичной администрации, Учкин Менглиев из команды "Брехаловка" и Данила Большов из Пограуправления ФСБ.Победителями в личном зачете на второй доске стали Сергей Миносян, работающий в администрации Сухума, второе - Борис Накопия из "Дома Москвы", третье - Эдуард Кимкетов из АГУ. На третьей доске победителями в личном зачете стали Тенгиз Шанава (администрация Сухума), второе - Леонид Горбунов из СФТИ, третье - Геннадий Кожухарь из КСОРС.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230219/shakhmatnyy-festival-tamysh-village-2023-zavershilsya-1044224768.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220821/dopolnitelnoe-vremya-tuzhba-o-vospitanii-abkhazskikh-shakhmatistov--1041002773.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, спорт