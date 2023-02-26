https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/ogni-katastrofy-uchenye-obyasnili-zagadochnoe-svechenie-v-turtsii-1044327202.html

Огни катастрофы: ученые объяснили загадочное свечение в Турции

Огни катастрофы: ученые объяснили загадочное свечение в Турции

В результате землетрясений в Турции погибло 44 218 тысяч человек. 26.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-26T10:45+0300

2023-02-26T10:45+0300

2023-02-26T10:45+0300

турция

землетрясение

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наука

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СУХУМ, 26 фев - Sputnik. За несколько секунд до землетрясения в Турции и Сирии люди видели в небе голубое свечение — причем и 6, и 20 февраля.О загадочном предвестнике стихийного бедствия — в материале Владислава Стрекопытова для РИА Новости.Сейсмическая энергияБольшинство землетрясений происходит на глубинных разломах, служащих границами литосферных плит. В Турции и Сирии сходятся три такие плиты: Анатолийская, Аравийская и Африканская.Часть энергии при этом высвобождается в виде сейсмических волн, несущих разрушения, часть переходит в тепло. Вспышки, возникающие в небе над местом землетрясения, ученые связывают с сильными электрическими полями — еще одним следствием разрядки механических напряжений.Возбужденный газПервая причина необычных световых эффектов, которые называют "огнями землетрясений" (earthquake lights, или EQL), — пьезоэлектрический эффект."Когда кристаллическое вещество деформируется, в нем генерируются электрические поля, — говорит главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец. — В обычной ситуации у каждого кристалла — своя направленность этого поля, а их сумма стремится к нулю. Но при внешнем воздействии напряженности складываются и возникают поля колоссальной силы".Нормальная напряженность электрического поля у поверхности Земли — 100-150 вольт на метр. Перед землетрясением этот показатель может подскочить до нескольких киловольт на метр, отмечает ученый. Воздушные электрические разряды создают свечение, похожее на полярное сияние, но только в более низких слоях атмосферы — на высоте несколько километров."Свечение вызывает возбуждение атмосферных газов, — объясняет Пулинец. — Электроны переходят на более высокий энергетический уровень, а когда возвращаются обратно, испускают волну света. Цвет излучения определяется длиной волны, то есть разницей между энергетическими уровнями".ИонизацияЕще один фактор — ионизация воздуха, связанная как с электрическими разрядами, так и с высвобождением из зоны разлома глубинных газов."В земной коре много различных газов, — говорит ученый. — При нарушении целостности литосферы они выходят на поверхность. Там всегда есть благородные газы, в том числе радиоактивный радон. При распаде он выделяет альфа-частицы очень высокой энергии, усиливающие ионизацию".К заряженным ионам присоединяются молекулы воды, находящиеся в атмосфере. Крупные кластерные ионы образуют в воздухе дисперсную взвесь. В подобных аэрозольных средах (например, в облаках тумана или дыма) электричество распространяется намного быстрее.Предвестники землетрясенийК сожалению, яркие вспышки атмосферного электричества возникают всего за несколько секунд до подземных толчков. Они не предупредят о катастрофе заранее, но можно использовать для этого порождающие их физические процессы.Сергей Пулинец с коллегами разработали модель литосферно-атмосферно-ионосферного взаимодействия (Lithosphere-Atmosphere-Ionosphere Coupling — LAIC), позволяющую на основе анализа ряда факторов предсказывать землетрясения. Прежде всего — по увеличению эмиссии радона. Далее — тепловые аномалии. Со спутника хорошо видны "пятна" повышенной температуры. Еще один важный показатель — резкое снижение влажности.После того как трещины закрываются, ионизация прекращается, влажность повышается. Часто льют дожди и резко, в течение нескольких часов, падает температура на четыре-пять градусов. В Турции 6 февраля даже пошел снег.Изменения электрических свойств затрагивают и верхние слои атмосферы. Ученые установили, что в ионосфере аномалии, которые можно зафиксировать со спутников, проявляются за несколько суток до сильных тектонических подвижек.Модель LAIC, в отличие от традиционного подхода, учитывающего только сейсмическую активность, полагается на целый комплекс физических факторов. Последовательное их проявление — увеличение концентраций радона, повышение поверхностной температуры воздуха и, наконец, ионосферные аномалии — однозначно, по мнению авторов, указывает на скорое землетрясение.

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