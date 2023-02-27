https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/dlya-chego-pvo-sukhoputnykh-voysk-perepodchinili-komandovaniyu-vks-rossii-1044354700.html

Для чего ПВО Сухопутных войск переподчинили командованию ВКС России

Для чего ПВО Сухопутных войск переподчинили командованию ВКС России

Переподчинение сил и средств противовоздушной обороны Сухопутных войск главному командованию Воздушно-космических сил России вызвано "уплотнением" средств... 27.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-27T20:30+0300

2023-02-27T20:30+0300

2023-02-27T20:30+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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министерство обороны рф

аналитика

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Александр Хроленко, военный обозревательЭто отражает эволюцию разведывательно-ударных контуров современного театра военных действий. Итогом должен стать рост эффективности интегрированной ПВО.Источники, близкие к Минобороны РФ сегодня сообщили о полном переподчинении войсковой ПВО командованию Воздушно-космических сил России. Ранее соединения и части войсковой ПВО находились и в составе Сухопутных войск (прикрытие подразделений на марше и непосредственно в районах боевых действий от средств воздушного нападения противника), и в составе противовоздушной обороны ВКС (прикрытие отдельных важных объектов).Войска ПВО считались отдельным родом Сухопутных войск с 1958 года. Несли боевое дежурство, вели разведку воздушного противника и оповещали прикрываемые подразделения, уничтожали средства воздушного нападения противника в полете, участвовали в противоракетной обороне на ТВД.Войсковая ПВО имеет развитую структуру управления, зенитные ракетные и радиотехнические соединения и части, способные уничтожать воздушные цели во всем диапазоне скоростей и высот (от одного метра до 12 км и даже в стратосфере). Средства войсковой ПВО ближнего действия (до 10 км), малой дальности (до 30 км), средней дальности (до 100 км), а также дальнего действия (более 100 км) до сего дня в чем-то дублировали, уплотняли боевые порядки ПВО Воздушно-космических сил. Это хорошо, однако нет предела совершенству.Организационно-штатная структура единой системы ПВО (ВКС) совершенствуется одновременно с расширением спутниковой группировки Минобороны РФ, ростом мобильности, живучести, скрытности, степени автоматизации, огневой мощи, зоны поражения, и сокращения реакции зенитных ракетных комплексов. С прицелом на военные конфликты высокой интенсивности недалекого будущего.Гонка на десятилетияПродолжение интеграции российских сил и средств ПВО, расширение информационного горизонта – требование времени и обстановки на украинском ТВД, где необходимо "отодвигать угрозу в зависимости от поставленного Украине оружия". Развитие систем ПВО-ПРО ожидают большой рывок и большая гонка. Господство в воздухе – основа успеха войсковой операции любого масштаба.На Западе признают, что Украина превратилась "в важный испытательный полигон для новых технологий вооружений". Последний пакет военной помощи США киевскому режиму на 2 млрд долларов впервые включает новые беспилотники, которые "либо находятся на стадии испытаний, либо до сих пор использовались американскими войсками крайне редко. К ним относятся Switchblade 600, Jump 20, ALTIUS-600 и CyberLux K8". Очевидно, американцы готовятся к большой и высокотехнологичной войне.Начальник штаба ВВС США Чарльз Браун признал, что Пентагон 20 лет сражался с относительно плохо оснащенными противниками, у которых "не было военно-воздушных сил или средств противовоздушной обороны, и с этими возможностями ВВС придется иметь дело в будущем". Собственно, агрессивных целей на Западе не скрывают, главными противниками в стратегических планах на десятилетия вперед обозначены РФ и КНР.Сегодня Пентагон в области противовоздушной обороны значительно отстает от России технологически, и все же, с учетом украинского опыта, там намерены активно интегрировать "по замыслу" имеющиеся зенитные ракетные комплексы и системы разведки. А еще – "уделять особое внимание" уничтожению мобильных систем ПВО во время операций. Американцам хотелось бы сохранить за собой право на безнаказанные воздушные удары по "странам-изгоям" или отдельным "диктаторам". Увы, мир изменился, "гегемония" США уходит в прошлое.Американский журнал Defense One отметил, что украинцы и их поставщики из НАТО учатся лучше интегрировать средства разведки и нанесения ударов, передовые системы контроля и управления. Речь идет о перспективах интеграции искусственного интеллекта с беспилотными системами – отдельными дронами, роями, "барражирующими боеприпасами".На фоне украинского конфликта командующий космическими силами генерал Чанс Зальцман подчеркнул "критичность космоса в современной войне", огромную разведывательную роль коммерческих спутников (компаний Maxar, Planet, Capella, BlackSky), боевую устойчивость многотысячных орбитальных группировок типа SpaceX Starlink. Противнику легко отключить один аппарат связи (передачи разведывательных данных), и очень сложно – тысячи интернет-спутников.Рост эффективности единой и могучей, лучшей в мире ПВО России – требование времени. И все же, тактическая противовоздушная оборона поля боя на уровне полк/дивизия – тоже необходимость. Боеспособная мотострелковая дивизия должна быть обеспечена своими танками и "Торами". Танковой армии столь же необходимы свои ПВО, артиллерия и десант на броне. Боевые уставы враз не перепишут. Главным критерием реформирования ПВО станет практика боевых действий.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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россия, украина, министерство обороны рф, аналитика