https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/putin-predupredil-ob-ugroze-suschestvovaniyu-russkogo-naroda-1044343546.html

Путин предупредил об угрозе существованию русского народа

Путин предупредил об угрозе существованию русского народа

Владимира Путина никак нельзя назвать алармистом и паникером — поэтому так важно то, что он сказал в интервью телеканалу "Россия 1". 27.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-27T10:35+0300

2023-02-27T10:35+0300

2023-02-27T11:09+0300

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Отвечая на вопрос о том, что же мы должны сделать, чтобы поладить с Западом, если даже современная Россия, современное руководство оказались для них врагами, Владимир Путин сказал:"У них одна цель: раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль. Если мы пойдем по этому пути, я думаю, что судьбы очень многих народов России, и прежде всего русского, могут кардинально поменяться. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну будут московиты какие-нибудь, уральцы и так далее… Это же все в планах было, эти планы — они изложены на бумаге. Просто мы в условиях выстраивания отношений старались об этом из как бы соображений партнерских не говорить. Но это же все есть, это все написано на бумажке. Ну а теперь, когда их попытки переделать после развала Советского Союза мир исключительно под себя довели вот до такой ситуации, ну, конечно, мы вынуждены на это реагировать".Понятно, что на том же Западе — да и среди наших западников — эти слова вызовут только одну реакцию: кремлевский тиран выдает свои фантазии за реальность, чтобы запугать русский народ и сплотить его вокруг себя для борьбы с США, потому что западные идеалы демократии и свободы угрожают путинскому режиму, а на самом деле Запад не враг ни России, ни русскому народу, пишет Петр Акопов для РИА Новости. Все это мы слышали уже не раз — и все это удивительно напоминает и немецкие листовки 1941-го, и западные уверения начала 90-х. Так что Путину нет нужды нагнетать и придумывать — историческая память народа способна различать правду и ложь, реальные угрозы от вымышленных. И неважно, что на Западе даже многие из противников России боятся нашего распада — предупреждая, что его последствия могут быть опаснее существования нашего государства. Да, среди атлантистов нередки рассуждения в стиле Генри Киссинджера — об опасности бесконтрольности российского ядерного оружия — или бывшего консультанта Рейгана Эдварда Люттвака, написавшего на днях:"Роспуск Российской Федерации это не то же самое, что распад СССР. Это похоже на распад Австро-Венгрии, который многие праздновали в 1919-м и оплакивали в 1929-м. Только в том случае, если КНР будет распущена первой, мы сможем обойтись без Российской Федерации. Роспуск не может начаться с России, потому что отделившиеся от нее части, находящиеся между ними, станут вассалами Китая".Оценка англосаксами России с точки зрения их противостояния с Китаем вообще похожа на рассуждения о перспективах давно упущенных возможностей — они все еще не хотят верить в стратегический характер российско-китайского сближения, надеясь в будущем каким-то фантастическим образом вбить клин между Москвой и Пекином. Нет сомнений в том, что, когда атлантисты все-таки вынуждены будут признать реальность, то есть стратегическую сплоченность России и Китая, предостережения об опасностях распада России уступят место надеждам на его скорейшее осуществление.Планы сепаратистов об отделении от России различных наций и народностей — от адыгов до якутов — могут осуществиться только при одном условии. При разделении самого русского народа — потому что пока он един, никакие центробежные тенденции не смогут возобладать. Точнее, могут, но только на время, как показывает опыт Гражданской войны столетней давности или попытки отделения Чечни в 90-е. Но когда сам русский народ разделяется, тогда и происходит то, что случилось в 1991-м, — распад его государства. Потом, очнувшись и собравшись с силами, русские "всегда возвращаются за своим", но каждый раз за собирание утраченного приходится платить большую цену.Именно поэтому единственным надежным способом положить конец этому "вечному возвращению" русских, этому циклу распада и собирания России, для Запада является раздробление самого русского народа. Вернуть его на тысячелетие назад, в эпоху раздробленности и междоусобицы русских земель, из которых потом сложилась великая империя (еще даже не называвшаяся ей), но не просто вернуть, а включить потом часть этих земель в свое геополитическое пространство. Потому что иначе предоставленные сами себе, разрозненные русские земли снова соберутся вместе — и нельзя оставлять им такого шанса.Но ведь Запад не способен переварить русские земли — как ему справиться с чужим, непонятным народом? Это большое заблуждение широко распространено, и как раз сейчас мы платим за него огромную цену.Однако в итоге за два с небольшим десятилетия Запад сумел по полной использовать антинациональный характер постсоветской украинской элиты. И подготовил все для настоящего отрыва Украины от России и перевода ее в западное политическое, экономическое и военное пространство. Россия не могла смириться с этим, и в 2014 году началась активная фаза борьбы за Украину. Но не просто за Украину — по сути, мы имеем дело как раз с тем планом, о котором говорит Путин: попытках разделить русский народ и по частям включить его в западный мир.Ведь что такое Украина? Это и есть историческая Россия, ее население — это такие же русские, не только те, кто считает себя русскими, но и те, кто называется украинцами (то есть малороссами, одной из трех составных частей русского народа). Согласие России на передачу Украины Западу и стало бы началом реализации плана по "раскассированию" русского народа, то есть началом нашего самоотречения от самих себя, началом ликвидации русских как единого целого. Естественно, что пойти на это Россия, а не только Путин, не могла. Потому что, отказавшись от западнорусских земель и позволив переделать часть своего народа в антирусских манкуртов, русские запустили бы механизм самоликвидации — и появление уральцев, сибиряков, москвичей и казаков из безумных камланий стало бы реальным сценарием. Не в ближайшие годы, но в истории: счет идет на поколения, на десятилетия вперед.Поэтому Владимир Путин никого не пугает и ничего не преувеличивает — он просто описывает ту альтернативу, которая ждет нас в случае отказа от собственной субъектности, от самих себя. Он осознает свою ответственность за русский народ, за его будущее, которого не будет без единства и народа, и его государства. Без народного единства — во всех смыслах этого ключевого для нас понятия.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/putin-zapad-stremitsya-razdelit-rossiyu-na-melkie-chasti-chtoby-kontrolirovat-1044328034.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/putin-vzorval-informatsionnuyu-bombu-1044259333.html

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колумнисты, владимир путин, россия, украина