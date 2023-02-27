https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/vernut-k-zhizni-putin-poobeschal-veteranam-zabotu-i-vnimanie-1044348874.html

Вернуть к жизни: Путин пообещал ветеранам заботу и внимание

Вернуть к жизни: Путин пообещал ветеранам заботу и внимание

Создание государственного фонда поддержки ветеранов Специальной военной операции - наиважнейшая задача, которую президент России Владимир Путин поставил перед... 27.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-27T16:10+0300

2023-02-27T16:10+0300

2023-02-27T16:10+0300

колумнисты

военная спецоперация рф в донбассе

россия

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Алексей Ломия, SputnikОтчетливо осознавая на каком сложном этапе мировой истории мы находимся, конечно, я внимательно прослушал обращение президента Путина к Федеральному собранию. Выступал не просто президент, а политик, от которого многое зависит в мироустройстве, чье решение может определить вектор развития цивилизации. И это не пафос и не дифирамбы, это реальность. Тот, кто пытается это отрицать, по меньшей мере не способен адекватно оценить происходящие события.Война меняетПодвергать анализу все обращение, естественно, не стану. Но есть моменты, которые меня искренне заинтересовали, от которых меня "торкнуло", если говорить на сленге. Нужен особый настрой, желание, сила воли. Я хорошо понимаю, о чем пишу, так как самому пришлось пережить это. И если моя внутренняя дисциплина, огромное чувство ответственности за семью, за родных и близких помогли мне пройти через это, то, к сожалению, вынужден констатировать, что многие мои однополчане не смогли. Видимо, внутренний мир, восприятие окружающего и способность адаптироваться к новым реалиям у всех разные. Тут речь идет не о том, что кто-то лучше или кто-то сильнее. Просто степень воздействия войны на каждого человека очень индивидуальна. Да, в разные ситуации попадали. Кому-то повезло, и он не видел, как рядом осколки убивают твоего друга детства, а кому-то нет.Небоевые потериПоэтому сразу после того, как начинаются мирные дни, ветерану нужна поддержка. И государство должно опекать всех, кто готов был отдать здоровье и жизнь за мир и спокойствие, за свободу и независимость. Где уж там даже мечтать о такой роскоши, как создание многоуровневых служб социально-психологической поддержки ветеранов. Они остались один на один со своими проблемами. И не всем удалось справиться. Вот откуда такое количество суицидов, разгул наркомании, преступности, аварий со смертельным исходом.Наверно, мы ужаснемся, если досконально проанализируем последствия самой войны и послевоенного периода, и окажется, что в мирной жизни потерь было больше, чем на полях сражений. Вынужден обратиться к опыту наших врагов, а именно такими сейчас для нас являются США, у которых до сих пор существует служба психологической поддержки ветеранов вьетнамской войны. А она, если помните, закончилась в начале семидесятых годов прошлого века.Пусть все получитсяМеня обрадовало, когда Путин достаточно большое внимание уделил этому аспекту. СВО продолжается, и сложно делать прогнозы, когда она закончится, а глава государства ставит перед правительством задачу уже сейчас – создать государственный фонд поддержки ветеранов СВО. Призывает создать специальные структуры, набрать штат социальных работников, закрепить таких за каждым ветераном персонально. Чтобы они помогли снять все бюрократические препоны, чтобы каждый был окружен вниманием. Это очень обнадеживает, это порождает в каждом бойце уверенность, что завтра, когда он сдаст автомат на склад, ему не придется в одиночку решать бытовые проблемы, как и куда обращаться за квалифицированной медицинской помощью.Остается надеяться, что требование президента Путина как можно быстрее будет исполнено.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230222/putin-vzorval-informatsionnuyu-bombu-1044259333.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230226/putin-zapad-stremitsya-razdelit-rossiyu-na-melkie-chasti-chtoby-kontrolirovat-1044328034.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/neudachnaya-operatsiya-veterany-voyny-vspomnili-yanvarskoe-nastuplenie-1043491070.html

россия

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2023

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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колумнисты, россия