https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/aslan-bzhaniya-provel-soveschanie-s-rukovodstvom-kabineta-ministrov-i-parlamenta-1044369674.html

Аслан Бжания провел совещание с руководством Кабинета министров и Парламента

Аслан Бжания провел совещание с руководством Кабинета министров и Парламента

На совещании обсудили результаты рабочей поездки главы государства в Москву и Минск, проект закона об апарт-отелях, проблемы энергетической отрасли. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T16:56+0300

2023-02-28T16:56+0300

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с руководством Кабинета министров и Народного Собрания, сообщает пресс-служба главы государства. Аслан Бжания сообщил присутствующим, что проект закона "О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов" прошел экспертизу, обсуждался в обществе и прессе, и должен быть направлен на рассмотрение депутатов в ближайшее время."Наше законодательство позволяет такую деятельность проводить уже сегодня. И примеры подобного строительства уже есть. И только если мы примем закон, то выгод у государства и нашего народа будет больше. В ближайшее время мы должны направить законопроект в Парламент", – заявил президент.Одним из вопросов, поднятых на совещании, стал вопрос о ходе капитального ремонта на воздушной линии "Ачгуара". По словам премьер-министра Александра Анкваб, основной объем работ уже завершен, ведется монтаж системы грозозащиты, который займет два месяца. Анкваб пояснил, что задержки связаны с плохой погодой и тем, что работы ведутся силами "Черноморэнерго" без привлечения сторонних специалистов, и подчеркнул, что существует возможность эксплуатации ЛЭП параллельно с установкой системы защиты от молний.Также в ходе совещания Аслан Бжания проинформировал собравшихся о результатах рабочей поездки в Россию и Беларусь. Он сообщил, что достиг конкретных договоренностей c белорусским президентом Александром Лукашенко о расширении экономического взаимодействия и формировании контактов по линии министерств обороны и специальных служб. В том числе, добавил Бжания, стороны договорились реализовать крупный проект в Очамчырском районе, работы начнутся не позднее апреля 2024 года и, согласно условиям проекта, не менее 80% сотрудников проекта должны быть гражданами Абхазии. Рассказывая о поездке в Москву, Аслан Бжания пояснил, что обсуждал с российскими политиками вопросы организации перетока электроэнергии, предоставления инфраструктурного кредита для покупки приборов учета, возобновления авиасообщения с Россией. Президент поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган подготовить все необходимые документы и отправиться в Москву для работы над перечисленными направлениями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/bolee-tysyachi-apparatov-dlya-mayninga-bylo-izyato-v-abkhazii-za-tri-nedeli-1044364962.html

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