Первый концерт музыкального проекта "Apsny-Star” прошел в Абхазии

Первый концерт проекта должен был состояться 24 февраля, но был перенесен из-за технических проблем. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 фев- Sputnik, Асмат Цвижба. Первый концерт музыкального проекта "Apsny-Star” прошел в Абхазской государственной филармонии во вторник, 28 февраля. Самому старшему из участников Аслану Шакая 32 года. Он взял на себя ответственность выступить первым с песней "I love my life” Робби Уильямса. Аслан признался, что на проект он пришел за популярностью, в том числе медийной. Он занимается музыкой с десяти лет, впервые вышел на сцену на музыкальном конкурсе "Акармацыс". "Несмотря на свой возраст, я решил поучаствовать, присоединиться к ребятам. Думаю, что мое присутствие их только радует",- сказал он. Конкурсантка Виктория Лабия считает, что самое главное - оставить за кулисами страх и донести до зрителя свои эмоции и чувства. Для первого выступления она выбрала песню Селин Дион "All by myself". "Я пришла на проект, потому что мне хотелось яркой вспышки в своей жизни, чтобы меня услышали, и благодаря "Apsny-Star построилась моя карьера", - добавила она.Музыкальный продюсер и член жюри Анри Гумба отметил, что проект нужен для того, чтобы на абхазской эстраде появились новые звезды. "Мы надеемся, что за десять лет появились яркие, молодые ребята, которых стоит знать",- сказал он. На первом концерте наставники Ильда Кучуберия, Саида Агрба и Фая Мархолия выбрали в свои команды по пять участников. Те, конкурсанты, которых выбрали сразу несколько наставников, смогли выбрать себе команду самостоятельно. Оценивали выступление участников члены жюри - композитор Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Абхазской государственной капеллы Алхас Ферзба. По задумке организаторов конкурса, каждый концерт один из членов жюри будет меняться. В команду Саиды Агрба вошли Аслан Шакая, Амина Джарсалия, Миранда Мархолия, Самвел Миракян. В команду Ильды Кучуберия - Элана Кварчия, Лола Колбая, Астамур Вартанов, Адгур Лазария, Ираклий Джумутия. За победу в команде Фаи Мархолия будут бороться - Алан Беслан-ипа, Виктория Лабия, Нар Нанба, София Мяукина.Анри Лакашия и Шихан Сиргинава не были выбраны ни одним из наставников, но, согласно правилам проекта, они были случайной жеребьевкой они были выбраны в команды Фаи Мархолия и Саиды Агрба соответственно. Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Третий сезон - суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. Всего за год пройдет 12 концертов, они будут проходить раз в месяц.Проект Аpsny-Star организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.

