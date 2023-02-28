Первый концерт музыкального проекта "Apsny-Star” прошел в Абхазии
22:35 28.02.2023 (обновлено: 22:53 28.02.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Первый концерт Апсны Стар
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый концерт проекта должен был состояться 24 февраля, но был перенесен из-за технических проблем.
СУХУМ, 28 фев- Sputnik, Асмат Цвижба. Первый концерт музыкального проекта "Apsny-Star” прошел в Абхазской государственной филармонии во вторник, 28 февраля.
На сцене перед зрителями предстали 15 конкурсантов, они выступили с песнями, которые выбрали и репетировали самостоятельно.
Самому старшему из участников Аслану Шакая 32 года. Он взял на себя ответственность выступить первым с песней "I love my life” Робби Уильямса.
Аслан признался, что на проект он пришел за популярностью, в том числе медийной. Он занимается музыкой с десяти лет, впервые вышел на сцену на музыкальном конкурсе "Акармацыс".
"Несмотря на свой возраст, я решил поучаствовать, присоединиться к ребятам. Думаю, что мое присутствие их только радует",- сказал он.
Конкурсантка Виктория Лабия считает, что самое главное - оставить за кулисами страх и донести до зрителя свои эмоции и чувства. Для первого выступления она выбрала песню Селин Дион "All by myself".
© Sputnik / Томас Тхайцук Первый концерт Апсны Стар
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый концерт Апсны Стар
© Sputnik / Томас Тхайцук Первый концерт Апсны Стар
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый концерт Апсны Стар
© Sputnik / Томас Тхайцук Первый концерт Апсны Стар
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый концерт Апсны Стар
© Sputnik / Томас Тхайцук Первый концерт Апсны Стар
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый концерт Апсны Стар
© Sputnik / Томас Тхайцук Первый концерт Апсны Стар
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый концерт Апсны Стар
1/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый концерт Апсны Стар
2/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый концерт Апсны Стар
3/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый концерт Апсны Стар
4/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый концерт Апсны Стар
5/5
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый концерт Апсны Стар
"Я пришла на проект, потому что мне хотелось яркой вспышки в своей жизни, чтобы меня услышали, и благодаря "Apsny-Star построилась моя карьера", - добавила она.
Музыкальный продюсер и член жюри Анри Гумба отметил, что проект нужен для того, чтобы на абхазской эстраде появились новые звезды.
"Мы надеемся, что за десять лет появились яркие, молодые ребята, которых стоит знать",- сказал он.
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На первом концерте наставники Ильда Кучуберия, Саида Агрба и Фая Мархолия выбрали в свои команды по пять участников. Те, конкурсанты, которых выбрали сразу несколько наставников, смогли выбрать себе команду самостоятельно.
Оценивали выступление участников члены жюри - композитор Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Абхазской государственной капеллы Алхас Ферзба. По задумке организаторов конкурса, каждый концерт один из членов жюри будет меняться.
В команду Саиды Агрба вошли Аслан Шакая, Амина Джарсалия, Миранда Мархолия, Самвел Миракян.
В команду Ильды Кучуберия - Элана Кварчия, Лола Колбая, Астамур Вартанов, Адгур Лазария, Ираклий Джумутия.
За победу в команде Фаи Мархолия будут бороться - Алан Беслан-ипа, Виктория Лабия, Нар Нанба, София Мяукина.
Анри Лакашия и Шихан Сиргинава не были выбраны ни одним из наставников, но, согласно правилам проекта, они были случайной жеребьевкой они были выбраны в команды Фаи Мархолия и Саиды Агрба соответственно.
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Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Третий сезон - суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов. Всего за год пройдет 12 концертов, они будут проходить раз в месяц.
Проект Аpsny-Star организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.