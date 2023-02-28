https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/ushli-i-ne-vernulis-chem-zamenyat-inostrannye-brendy-v-rossii-1044357402.html

Ушли и не вернулись: чем заменят иностранные бренды в России

Ушли и не вернулись: чем заменят иностранные бренды в России

После начала военной спецоперации на Украине многие западные бренды и компании заявили об уходе с российского рынка, и опустевшие ниши начали заполнять... 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T09:52+0300

2023-02-28T09:52+0300

2023-02-28T10:21+0300

россия

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санкции

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На место западного бизнеса приходят отечественные компании и дистрибьюторы. Так, почти все магазины Nike перешли к Inventive Retail Group, товарные остатки и права на торговые площадки Levis выкупила сеть JNS. Аналогичная ситуация у "переоткрывшихся" L'Occitane, Starbucks и других брендов — теперь они принадлежат российским предпринимателям. Чем заменят иностранные бренды в России, для РИА Новости разбиралась Надежда Сарапина.Уйти любой ценойБольше 75% зарубежных компаний остались в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Те же, кто покинул рынок, понесли огромные издержки. Marks & Spencer оценил ущерб в 38,9 миллиона долларов, McDonald’s потерял от 1,2 до 1,4 миллиарда, а общие убытки превышают 200 миллиардов.Правительство установило обязательную скидку не менее 50% и разрешило продавать бизнес только с согласия профильного ведомства. Вкупе с другими защитными мерами это сделало выход с рынка довольно дорогим.Одно из тяжелых последствий ликвидации крупных предприятий — массовые увольнения. Запад обеспечивал 285 тысяч рабочих мест, в первую очередь в IT, общепите, пищевой и автомобильной отраслях. Сложным производством занимались порядка 40% предприятий — прежде всего в автопроме и тяжелом машиностроении. Это шведские, финские, немецкие и швейцарские компании. Они давали больше половины рабочих мест. Однако, по данным ЦСР, почти 70% из них планируют передачу локальных подразделений новым собственникам, которые, как правило, обязуются сохранить персонал.Оставить дверь открытойНапример, российский бизнес Valio, включая бренд "Виола", выкупила группа "Велком", Nissan и Renault передали производство государству.В ретейле то же самое. Сеть Nike приобрела Inventive Retail Group, LPP Group — Far East Services retail. Другие действуют по франшизе (Mango), а некоторые просто сменили оператора: скажем, Crocs вернулся под управлением ООО "Клэр". Товары Uniqlo теперь можно приобрести в интернет-магазине Lamoda, товарные остатки IKEA доступны на площадке "Яндекс.Маркет".Немецкий концерн Henkel AG предпочел уйти и, по словам председателя комитета акционеров и наблюдательного совета Симоны Бажель-Тра (Simone Bagel-Trah), завершит деятельность в России в кратчайшие сроки.Согласно письму гендиректора представительства Henkel в России Сергея Быковских поставщикам, с 2023-го концерн работает под названием Lab Industries. Как отметили в Минпромторге, в частности, завод в Энгельсе функционирует в штатном режиме.Видимые измененияВсе это не могло не сказаться на ситуации в торговых центрах."Сейчас в ТЦ в среднем простаивает до 30% площадей, посещаемость упала по сравнению с докризисным 2019-м, по данным исследовательских центров, на 25-40%. В сегменте массмаркета внимание потребителей сместилось на маркетплейсы, поскольку недорогим российским маркам выгоднее торговля в интернете, позволяющая не тратить деньги на аренду", — говорит вице-президент коммуникационного агентства "КРОС", руководитель направления "Фэшн и Недвижимость" Константин Панарин.Что касается дорогих брендов, то их невозможно заменить быстро. "Среди российских или азиатских производителей мало кто способен конкурировать с европейцами в сфере истории, традиций, материалов, популярности", — поясняет эксперт.Тем не менее освободившиеся площади в ТЦ постепенно снова занимают. В том числе отечественная Melon Fashion Group, владеющая брендами Zarina, Love Republic, Вefree. Fiba Retail Group с франшизой GAP планирует пополнить рынок турецкими товарами. Активно продвигают свою продукцию предприниматели из Китая и стран СНГ.По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), отечественные производители заменили каждый седьмой бренд ушедших корпораций. ЦСР сообщает, что у более 57% таких фирм конечный выгодополучатель — российский.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что наши предприятия успешно замещают западный бизнес и наращивают производство. Так, по его данным, выпуск лекарств увеличился на 15%. "До 70% продаваемых в России антибиотиков изготавливают в России, в сегменте госзакупок доля локальных продуктов достигает 90%", — уточняет Рустем Муратов, генеральный директор "Биннофарм групп".Согласно исследованию аналитического сервиса CloudPayments, вырос и спрос на отечественную продукцию, в том числе на одежду. Оборот прибавил 61%, средний чек — 20%. По некоторым оценкам, к 2030-му российские fashion-бренды займут половину рынка.

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