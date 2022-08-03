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Оплата на выходе: покинувшие Россию компании столкнулись с неизбежным

Оплата на выходе: покинувшие Россию компании столкнулись с неизбежным

С конца февраля Россию покинули несколько сотен иностранных компаний. Одни прекратила все операции, другие продали активы местным предпринимателям, а третьи... 03.08.2022, Sputnik Абхазия

2022-08-03T12:45+0300

2022-08-03T12:45+0300

2022-08-03T13:22+0300

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Настал сезон отчетности за второй квартал: фирмы массово сообщают об убытках. Какие потери понесли иностранцы после ухода с российского рынка разбиралась Наталья Дембинская для РИА Новости.Работают по-тихомуТочная статистика еще неизвестна. По словам вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергея Красильникова, официальных данных нет.Серьезные последствия, подчеркнули в РСПП, возникают лишь для тех, у кого в России было собственное производство. Например, IKEA или Renault, где работали десятки тысяч человек. У них убытки в миллиарды долларов.Расплатились по-крупномуВнушительные финансовые потери понесли платежные системы Visa и Mastercard, в марте объявившие о приостановке обслуживания российских клиентов. Карты, выпущенные в России, перестали работать за рубежом, их не принимают в иностранных интернет-магазинах. Внутри страны ничего не изменилось, так как с 2015-го транзакции обрабатывает государственный оператор "Национальная система платежных карт".Mastercard во втором квартале недосчитался 26 миллионов долларов. По итогам года ожидают убытки в 37 миллионов.Visa лишилась 60 миллионов. Потери от деконсолидации российской "дочки" на 31 марта — 35 миллионов. Еще 25 миллионов компания потратила на поддержку сотрудников в России и на Украине.Пострадали и софтверные гиганты. "Мы зафиксировали операционные издержки в размере 126 миллионов, связанные с проблемными задолженностями, обесцениванием активов и выходными пособиями", — отмечается в годовом отчете американской Microsoft.Деньги на ветерКрупнейший производитель алкоголя, британская Diageo (бренды Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Black Label, Captain Morgan) потеряла 180 миллионов долларов. Компания в марте приостановила экспорт и продажи в России, а 28 июня объявила, что в течение полугода полностью свернет дела в стране."Общее влияние от прекращения деятельности в России привело к убыткам в 146 миллионов фунтов стерлингов, включая обесценивание бренда Bell's (77 миллионов), репутации бренда Smirnoff (19 миллионов)", — уточняется в отчете. В эту сумму также вошли прямые потери на 50 миллионов, в том числе резервы по контрактам (14 миллионов) и увольнениям (13 миллионов фунтов).Бельгийская пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev, которой в России принадлежало 11 заводов, продала долю в российской AB InBev Efes. Сделка принесла убытки на 1,1 миллиарда долларов.С российскими активами рассталась и датская Carlsberg. Как сообщали еще в апреле, это обойдется почти в 1,4 миллиард долларов.Mcdonald’s списала 1,2 миллиарда. А общие расходы за второй квартал достигли 4,01 миллиарда.Дорогая распродажаО последствиях ухода с российского рынка отчитались и нефтегазовые мейджоры. Британо-нидерландская Shell вышла из совместных проектов. Сделку по продаже АЗС "Лукойлу" закрыли в мае. Теперь этой компании принадлежат заправки в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. "Лукойл" также купил у Shell завод по производству смазочных материалов в Тверской области.Чистые убытки от этих сделок оценили в 83 миллиона долларов (а с учетом потерь на курсовой разнице — в 343 миллиона).Американской ExxonMobil выход из российских проектов на Дальнем Востоке обошелся в 3,4 миллиарда долларов. А британская BP уже в первом квартале лишилась 24 миллиардов из-за продажи доли в "Роснефти".ПерегазовалиПо итогам первого полугодия ущерб Mercedes-Benz "в связи с корректировкой деловой активности в России" составил 709 миллионов евро. Как следует из финансовой отчетности концерна, 658 миллионов пришлось на сегмент легковых автомобилей, 51 — на коммерческий транспорт.Немцы намерены продать имущество, принадлежащее "Мерседес-Бенц Рус", одному из дилеров. Среди претендентов — "Панавто", "Автодом", "Авилон" и "Мэйджор".Тяжелым финансовым ударом обернулось бегство для Renault. Автопроизводитель передал российские активы по схеме "сделка за рубль": завод в Москве отошел столичному правительству, а 67,69 процента доли в АвтоВАЗе — ФГУП "НАМИ"."Убыток в первом полугодии — 2,3 миллиарда евро — в основном из-за обесценения основных средств, нематериальных активов и "АвтоВАЗа" и "Renault Россия", а также активов, принадлежащих другим организациям группы", — сообщила компания.Всего же, как подсчитала The Wall Street Journal на основе публичных заявлений и финансовых документов, международные компании из-за ухода из страны и антироссийских санкций лишились 59 миллиардов долларов.

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россия, европа, сша, санкции, экономика, рынок, новости