https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/assotsiatsiya-reabilitologov-sozdana-v-abkhazii-1044399880.html
Ассоциация реабилитологов создана в Абхазии
Ассоциация реабилитологов создана в Абхазии
В Ассоциацию помимо реабилитологов входят специалисты, тесно связанные со сферой реабилитации – логопеды, психологи, педагоги. 01.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-01T18:12+0300
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СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии была создана Ассоциация реабилитологов. Об этом Sputnik рассказала руководитель ассоциации Асмат Джинджолия.В Ассоциацию помимо реабилитологов входят и специалисты, тесно связанные со сферой реабилитации – логопеды, психологи, педагоги. По словам Джинджолия, в Абхазии таких людей не много. Особенно это касается районов, где в специализированных центрах не укомплектованы штаты сотрудников."Нам необходимо привлекать молодых людей, объяснять им, насколько это важно и необходимо. Поэтому Ассоциация - это еще и информационная площадка", - сказала она.С открытием Ассоциации ее членов поздравил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба."Вы ставите на ноги тяжелых пациентов, даря им полноценную жизнь. Наша общая задача – оказывать вам содействие. Минздрав Абхазии готов и будет помогать вам во всем, что от нас необходимо", - сказал он.В конце апреля в Абхазии, по словам Джинджолия, пройдет конференция по реабилитологии с участием врачей из университета имени Сеченова, которые прочитают лекции и проведут мастер-классы для местных специалистов.
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Ассоциация реабилитологов создана в Абхазии
В Ассоциацию помимо реабилитологов входят специалисты, тесно связанные со сферой реабилитации – логопеды, психологи, педагоги.
СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии была создана Ассоциация реабилитологов. Об этом Sputnik рассказала руководитель ассоциации Асмат Джинджолия.
По ее словам, идея создать подобное объединение появилась давно. Это площадка нужна для обсуждения профессиональных проблем и задач совместно с коллегами, представителями государства и родителями детей с особенностями развития.
В Ассоциацию помимо реабилитологов входят и специалисты, тесно связанные со сферой реабилитации – логопеды, психологи, педагоги. По словам Джинджолия, в Абхазии таких людей не много. Особенно это касается районов, где в специализированных центрах не укомплектованы штаты сотрудников.
"Нам необходимо привлекать молодых людей, объяснять им, насколько это важно и необходимо. Поэтому Ассоциация - это еще и информационная площадка", - сказала она.
С открытием Ассоциации ее членов поздравил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.
"Вы ставите на ноги тяжелых пациентов, даря им полноценную жизнь. Наша общая задача – оказывать вам содействие. Минздрав Абхазии готов и будет помогать вам во всем, что от нас необходимо", - сказал он.
В конце апреля в Абхазии, по словам Джинджолия, пройдет конференция по реабилитологии с участием врачей из университета имени Сеченова, которые прочитают лекции и проведут мастер-классы для местных специалистов.