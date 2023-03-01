https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/assotsiatsiya-reabilitologov-sozdana-v-abkhazii-1044399880.html

Ассоциация реабилитологов создана в Абхазии

Ассоциация реабилитологов создана в Абхазии

В Ассоциацию помимо реабилитологов входят специалисты, тесно связанные со сферой реабилитации – логопеды, психологи, педагоги. 01.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-01T18:12+0300

2023-03-01T18:12+0300

2023-03-01T18:12+0300

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СУХУМ, 1 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии была создана Ассоциация реабилитологов. Об этом Sputnik рассказала руководитель ассоциации Асмат Джинджолия.В Ассоциацию помимо реабилитологов входят и специалисты, тесно связанные со сферой реабилитации – логопеды, психологи, педагоги. По словам Джинджолия, в Абхазии таких людей не много. Особенно это касается районов, где в специализированных центрах не укомплектованы штаты сотрудников."Нам необходимо привлекать молодых людей, объяснять им, насколько это важно и необходимо. Поэтому Ассоциация - это еще и информационная площадка", - сказала она.С открытием Ассоциации ее членов поздравил министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба."Вы ставите на ноги тяжелых пациентов, даря им полноценную жизнь. Наша общая задача – оказывать вам содействие. Минздрав Абхазии готов и будет помогать вам во всем, что от нас необходимо", - сказал он.В конце апреля в Абхазии, по словам Джинджолия, пройдет конференция по реабилитологии с участием врачей из университета имени Сеченова, которые прочитают лекции и проведут мастер-классы для местных специалистов.

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