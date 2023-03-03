https://sputnik-abkhazia.ru/20230303/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-4-i-5-marta-1044436335.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 марта

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 4 и 5 марта

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать циклон с северо-запада. 03.03.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 мар – Sputnik. В выходные дни, 4 и 5 марта, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами туман, временами дождь разной интенсивности, в горах снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +9°С до +14°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии