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Память первого президента Абхазии Владислава Ардзинба почтили в Эшере
Память первого президента Абхазии Владислава Ардзинба почтили в Эшере
Первый президент Абхазии скончался 13 лет назад, 4 марта 2010 года, в возрасте 64 лет. 04.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-04T13:43+0300
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. В Абхазии почтили память первого президента республики, Владислава Ардзинба, сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии. В церемонии приняли участие глава государства Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, российский посол Михаил Шургалин, официальный представитель Приднестровья Гарри Купалба, члены Кабинета министров, представители общественных и политических организаций, ветераны войны.После церемонии делегация отправилась в село Джгерда Очамчырского района, где похоронен второй президент Абхазии Сергей Багапш. Ему 4 марта 2023 года исполнилось бы 74 года. Первый президент Абхазии, основатель современного абхазского государства Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии в 1990 году. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. 26 ноября 1994 года Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 года избран на второй президентский срок. Абхазский лидер ушел из жизни 4 марта 2010 года на 65-м году жизни. Он похоронен в родном селе Нижняя Эшера рядом с погибшими бойцами Гумистинского фронта.
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Память первого президента Абхазии Владислава Ардзинба почтили в Эшере
Первый президент Абхазии скончался 13 лет назад, 4 марта 2010 года, в возрасте 64 лет.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik. В Абхазии почтили память первого президента республики, Владислава Ардзинба, сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии.
В церемонии приняли участие глава государства Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, российский посол Михаил Шургалин, официальный представитель Приднестровья Гарри Купалба, члены Кабинета министров, представители общественных и политических организаций, ветераны войны.
После церемонии делегация отправилась в село Джгерда Очамчырского района, где похоронен второй президент Абхазии Сергей Багапш. Ему 4 марта 2023 года исполнилось бы 74 года.
Первый президент Абхазии, основатель современного абхазского государства Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии в 1990 году. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии.
26 ноября 1994 года Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 года избран на второй президентский срок.
Абхазский лидер ушел из жизни 4 марта 2010 года на 65-м году жизни. Он похоронен в родном селе Нижняя Эшера рядом с погибшими бойцами Гумистинского фронта.