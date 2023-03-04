https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/pamyat-pervogo-prezidenta-abkhazii-vladislava-ardzinba-pochtili-v-eshere-1044439926.html

Память первого президента Абхазии Владислава Ардзинба почтили в Эшере

Память первого президента Абхазии Владислава Ардзинба почтили в Эшере

Первый президент Абхазии скончался 13 лет назад, 4 марта 2010 года, в возрасте 64 лет. 04.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-04T13:43+0300

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2023-03-04T13:43+0300

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. В Абхазии почтили память первого президента республики, Владислава Ардзинба, сообщает пресс-служба Министерства культуры Абхазии. В церемонии приняли участие глава государства Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Парламента Лаша Ашуба, российский посол Михаил Шургалин, официальный представитель Приднестровья Гарри Купалба, члены Кабинета министров, представители общественных и политических организаций, ветераны войны.После церемонии делегация отправилась в село Джгерда Очамчырского района, где похоронен второй президент Абхазии Сергей Багапш. Ему 4 марта 2023 года исполнилось бы 74 года. Первый президент Абхазии, основатель современного абхазского государства Владислав Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии в 1990 году. С началом Отечественной войны он возглавил национально-освободительную борьбу народа Абхазии. 26 ноября 1994 года Ардзинба был избран президентом Абхазии, а 3 октября 1999 года избран на второй президентский срок. Абхазский лидер ушел из жизни 4 марта 2010 года на 65-м году жизни. Он похоронен в родном селе Нижняя Эшера рядом с погибшими бойцами Гумистинского фронта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/pervyy-lider-svobodnoy-abkhazii-pamyati-vladislava-ardzinba-1037929797.html

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