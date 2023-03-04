https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/podozrevaemyy-v-moshennichestve-leon-mindzhiya-zaklyuchen-pod-strazhu-1044438748.html

Подозреваемый в мошенничестве Леон Минджия заключен под стражу

Подозреваемый в мошенничестве Леон Минджия заключен под стражу

Минджия подозревался в том, что обманным путем хотел выманить у россиянина 300 тысяч рублей за помощь в получении абхазского паспорта. 04.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-04T11:27+0300

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Леон Минджия, подозреваемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере, решением суда заключен под стражу до 23 марта, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. "В установленный судом срок средства на депозитный счет МВД РА не поступили", - говорится в сообщении.Ранее житель села Гуп Очамчырского района Леон Минджия был задержан в сухумском кафе "Jazzve" в результате следственного эксперимента. Сообщалось, что Минджия, будучи председателем общественной организации "Ассоциация силовых структур Абхазии" и пользуясь своим служебным положением, взял на себя обязательства оказать содействие россиянину Геворку Сунгуртяну в получении паспорта республики за 300 тысяч рублей.Подозреваемый попросил 150 тысяч рублей в качестве аванса, получил их от доверенного лица россиянина и был задержан с поличным.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/zhitel-sela-gup-byl-zaderzhan-s-polichnym-za-moshennichestvo-1044376928.html

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