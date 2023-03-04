https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/prezident-abkhazii-prinyal-uchastie-v-meropriyatiyakh-pamyati-sergeya-bagapsh-1044440501.html

Аслан Бжания принял участие в мероприятиях памяти Сергея Багапш

Аслан Бжания принял участие в мероприятиях памяти Сергея Багапш

Второй президент Абхазии Сергей Багапш скончался 12 лет назад – 29 мая 2011 года. 04.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-04T14:55+0300

2023-03-04T14:55+0300

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отдал дань памяти второму президенту республики Сергею Багапш, которому сегодня исполнилось бы 74 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В церемонии приняли участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба, глава Администрации президента Джансух Нанба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, главы центральных и местных органов власти.Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. Он стал президентом Абхазии в 2004 году, во время тяжелого общественно-политического кризиса, и сумел стабилизировать обстановку в республике.При нем произошло одно из самых важных событий в новейшей истории республики – признание независимости сначала со стороны России, а после - рядом других государств.Сергей Багапш скончался 29 мая 2011 года в возрасте 62 лет. Он похоронен на родовом кладбище в селе Джгярда Очамчырского района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220529/slozhnaya-zhizn-i-gordost-za-abkhaziyu-sergey-bagapsh-o-sebe-1039303486.html

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