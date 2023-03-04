https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/sbornaya-abkhazii-po-stritliftingu-zanyala-pervoe-mesto-na-turnire-v-krasnodarskom-krae-1044442044.html
Сборная Абхазии по стритлифтингу заняла первое место на турнире в Краснодарском крае
Сборная Абхазии по стритлифтингу заняла первое место на турнире в Краснодарском крае
Стритлифтинг — силовой вид спорта, включающий в себя подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях, которые выполняются с дополнительным грузом... 04.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Сборная Абхазии по стритлифтингу заняла первое место на открытом краевом турнире в Краснодарском крае с результатом 93 балла. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. Ратмир Кархалава занял первое в классических подтягиваниях, многоповторных подтягиваниях (+16 килограммов), в классических отжиманиях и второе место в многоповторных отжиманиях (+24 килограмма). Еще одно первое место в классических отжиманиях и многоповторных отжиманиях с дополнительным весом 16 килограммов занял Леван Бжания. По итогам турнира Ратмир Кархалава установил рекорд Краснодарского края в классических подтягиваниях, а Беслан Абухба выполнил норматив кандидата мастера спорта в подтягивании "мультифит" (+32 килограмма).
https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/khariton-agrba-provedet-boy-s-deystvuyuschim-chempionom-yuzhnoy-afriki-1044340113.html
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Сборная Абхазии по стритлифтингу заняла первое место на турнире в Краснодарском крае
20:03 04.03.2023 (обновлено: 20:07 04.03.2023)
Стритлифтинг — силовой вид спорта, включающий в себя подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях, которые выполняются с дополнительным грузом, подвешенным к поясу спортсмена.
СУХУМ, 4 мар - Sputnik.
Сборная Абхазии по стритлифтингу заняла первое место на открытом краевом турнире в Краснодарском крае с результатом 93 балла. Об этом сообщает
Госкомспорта Абхазии.
Марк Муслюмов занял первое место в многоповторных отжиманиях с дополнительным весом 32 килограмма. Беслан Абухба получил "золото" за многоповторные подтягивания (+32 килограмма), многоповторные отжимания (+48 килограммов) и двоеборье "мультифит" (32/48 килограмм).
Ратмир Кархалава занял первое в классических подтягиваниях, многоповторных подтягиваниях (+16 килограммов), в классических отжиманиях и второе место в многоповторных отжиманиях (+24 килограмма).
Еще одно первое место в классических отжиманиях и многоповторных отжиманиях с дополнительным весом 16 килограммов занял Леван Бжания.
По итогам турнира Ратмир Кархалава установил рекорд Краснодарского края в классических подтягиваниях, а Беслан Абухба выполнил норматив кандидата мастера спорта в подтягивании "мультифит" (+32 килограмма).