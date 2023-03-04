https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/sbornaya-abkhazii-po-stritliftingu-zanyala-pervoe-mesto-na-turnire-v-krasnodarskom-krae-1044442044.html

Сборная Абхазии по стритлифтингу заняла первое место на турнире в Краснодарском крае

Сборная Абхазии по стритлифтингу заняла первое место на турнире в Краснодарском крае

Стритлифтинг — силовой вид спорта, включающий в себя подтягивание на перекладине и отжимание на брусьях, которые выполняются с дополнительным грузом... 04.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Сборная Абхазии по стритлифтингу заняла первое место на открытом краевом турнире в Краснодарском крае с результатом 93 балла. Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии. Ратмир Кархалава занял первое в классических подтягиваниях, многоповторных подтягиваниях (+16 килограммов), в классических отжиманиях и второе место в многоповторных отжиманиях (+24 килограмма). Еще одно первое место в классических отжиманиях и многоповторных отжиманиях с дополнительным весом 16 килограммов занял Леван Бжания. По итогам турнира Ратмир Кархалава установил рекорд Краснодарского края в классических подтягиваниях, а Беслан Абухба выполнил норматив кандидата мастера спорта в подтягивании "мультифит" (+32 килограмма).

https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/khariton-agrba-provedet-boy-s-deystvuyuschim-chempionom-yuzhnoy-afriki-1044340113.html

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