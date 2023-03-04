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Сухумчанин заключен под стражу за ввоз "лирики" в Абхазию
Сухумчанин заключен под стражу за ввоз "лирики" в Абхазию
Задержанный перевозил через границу около 10 граммов психотропного вещества "Лирика". 04.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-04T09:42+0300
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Житель Сухума Владимир Колесников был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта психотропного вещества, а также его незаконный ввоз в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 29-летний Колесников был задержан сотрудниками МВД Абхазии и отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Таможенного комитета Абхазии.В кармане куртки задержанного оперативники обнаружили капсулы общим весом около 10 граммов, как впоследствии установил экспертно-криминалистический центр МВД - прегабалина.По подозрению в совершении преступлений, соответствующих части 1 статьи 223 и части 1 статьи 224 прим.1 Уголовного кодекса Абхазии возбуждено уголовное дело. Колесников заключен под стражу, расследование продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/sud-arestoval-dvukh-grazhdan-abkhazii-za-nezakonnyy-vvoz-v-respubliku-narkotikov--1044290820.html
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абхазия, новости, мвд абхазии
Сухумчанин заключен под стражу за ввоз "лирики" в Абхазию
09:42 04.03.2023 (обновлено: 10:16 04.03.2023)
Задержанный перевозил через границу около 10 граммов психотропного вещества "Лирика".
СУХУМ, 4 мар - Sputnik.
Житель Сухума Владимир Колесников был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта психотропного вещества, а также его незаконный ввоз в Абхазию. Об этом сообщает
пресс-служба МВД.
29-летний Колесников был задержан сотрудниками МВД Абхазии и отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Таможенного комитета Абхазии.
В кармане куртки задержанного оперативники обнаружили капсулы общим весом около 10 граммов, как впоследствии установил экспертно-криминалистический центр МВД - прегабалина.
По подозрению в совершении преступлений, соответствующих части 1 статьи 223 и части 1 статьи 224 прим.1 Уголовного кодекса Абхазии возбуждено уголовное дело. Колесников заключен под стражу, расследование продолжается.