https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/sukhumchanin-zaklyuchen-pod-strazhu-za-vvoz-liriki-v-abkhaziyu-1044438100.html

Сухумчанин заключен под стражу за ввоз "лирики" в Абхазию

Сухумчанин заключен под стражу за ввоз "лирики" в Абхазию

Задержанный перевозил через границу около 10 граммов психотропного вещества "Лирика". 04.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-04T09:42+0300

2023-03-04T09:42+0300

2023-03-04T10:16+0300

абхазия

новости

мвд абхазии

в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/01/1041261934_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5a6817dfe3efd312f9376d66dd2c2e04.jpg

СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Житель Сухума Владимир Колесников был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта психотропного вещества, а также его незаконный ввоз в Абхазию. Об этом сообщает пресс-служба МВД. 29-летний Колесников был задержан сотрудниками МВД Абхазии и отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Таможенного комитета Абхазии.В кармане куртки задержанного оперативники обнаружили капсулы общим весом около 10 граммов, как впоследствии установил экспертно-криминалистический центр МВД - прегабалина.По подозрению в совершении преступлений, соответствующих части 1 статьи 223 и части 1 статьи 224 прим.1 Уголовного кодекса Абхазии возбуждено уголовное дело. Колесников заключен под стражу, расследование продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/sud-arestoval-dvukh-grazhdan-abkhazii-za-nezakonnyy-vvoz-v-respubliku-narkotikov--1044290820.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, мвд абхазии