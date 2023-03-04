https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/zhitel-sukhuma-byl-zaderzhan-za-nezakonnoe-khranenie-oruzhiya-1044438417.html

Житель Сухума был задержан за незаконное хранение оружия

Житель Сухума был задержан за незаконное хранение оружия

Сухумчанин, подозреваемый в ношении боевого пистолета "ТТ", заключен под домашний арест. 04.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-04T15:58+0300

2023-03-04T15:58+0300

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СУХУМ, 4 фев - Sputnik. Житель Сухума Роман Кутарба подозревается в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.У него обнаружили пистолет Токарева и семь боевых патронов калибра 7,62 миллиметра. Оружие было технически исправно и пригодно к производству выстрелов, сообщили в экспертно-криминалистическом центре ведомства.Пистолет был изъят сотрудниками первого отдела милиции УВД по Сухуму. В отношении Кутарба возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса. Подозреваемый заключен под домашний арест.Роман Кутарба - депутат Сухумского городского собрания от избирательного округа №19 (Новый район – Массив Гумиста), председатель контрольно-ревизионной комиссии горсобрания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/podozrevaemyy-v-moshennichestve-leon-mindzhiya-zaklyuchen-pod-strazhu-1044438748.html

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