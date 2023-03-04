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Жителя Гудауты задержали за приобретение и ввоз запрещенных веществ в Абхазию
Жителя Гудауты задержали за приобретение и ввоз запрещенных веществ в Абхазию
Задержанный перевозил через границу метадон в особо крупном размере и более 30 граммов "лирики". 04.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-04T10:20+0300
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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Житель Гудауты Алексей Еник был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном приобретении и ввозе на территорию Абхазии запрещенных веществ, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. В ходе личного досмотра в кармане куртки 46-летнего Еник сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотическое средство "метадон" в крупном размере и около 38 граммов психотропного вещества "прегабалин", более известного как "лирика". Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, соответствующего части 2 статьи 223 и части 2 статьи 224 прим.1 Уголовного кодекса Абхазии. Алексей Еник заключен под стражу. Расследование продолжается.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/sukhumchanin-zaklyuchen-pod-strazhu-za-vvoz-liriki-v-abkhaziyu-1044438100.html
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абхазия, мвд абхазии, новости
Жителя Гудауты задержали за приобретение и ввоз запрещенных веществ в Абхазию
10:20 04.03.2023 (обновлено: 11:59 04.03.2023)
Задержанный перевозил через границу метадон в особо крупном размере и более 30 граммов "лирики".
СУХУМ, 4 мар - Sputnik.
Житель Гудауты Алексей Еник был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном приобретении и ввозе на территорию Абхазии запрещенных веществ, сообщает
пресс-служба МВД Абхазии.
В ходе личного досмотра в кармане куртки 46-летнего Еник сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотическое средство "метадон" в крупном размере и около 38 граммов психотропного вещества "прегабалин", более известного как "лирика".
Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, соответствующего части 2 статьи 223 и части 2 статьи 224 прим.1 Уголовного кодекса Абхазии.
Алексей Еник заключен под стражу. Расследование продолжается.