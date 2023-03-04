https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/zhitelya-gudauty-zaderzhali-za-priobretenie-i-vvoz-zapreschennykh-veschestv-v-abkhaziyu-1044438274.html

Жителя Гудауты задержали за приобретение и ввоз запрещенных веществ в Абхазию

Жителя Гудауты задержали за приобретение и ввоз запрещенных веществ в Абхазию

Задержанный перевозил через границу метадон в особо крупном размере и более 30 граммов "лирики". 04.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-04T10:20+0300

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СУХУМ, 4 мар - Sputnik. Житель Гудауты Алексей Еник был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в незаконном приобретении и ввозе на территорию Абхазии запрещенных веществ, сообщает пресс-служба МВД Абхазии. В ходе личного досмотра в кармане куртки 46-летнего Еник сотрудники правоохранительных органов обнаружили наркотическое средство "метадон" в крупном размере и около 38 граммов психотропного вещества "прегабалин", более известного как "лирика". Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, соответствующего части 2 статьи 223 и части 2 статьи 224 прим.1 Уголовного кодекса Абхазии. Алексей Еник заключен под стражу. Расследование продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230304/sukhumchanin-zaklyuchen-pod-strazhu-za-vvoz-liriki-v-abkhaziyu-1044438100.html

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