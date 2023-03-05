https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/achba-rasskazal-o-prioritetnykh-proektakh-programmy-razvitiya-selskogo-khozyaystva-1044452472.html

Ачба рассказал о приоритетных проектах программы развития сельского хозяйства

Ачба рассказал о приоритетных проектах программы развития сельского хозяйства

На рассмотрение комиссии по программе развития сельского хозяйства Абхазии поступило 264 проекта на общую сумму 167,8 миллионов рублей. 05.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-05T19:06+0300

2023-03-05T19:06+0300

2023-03-05T19:06+0300

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СУХУМ, 5 мар – Sputnik. В приоритете программы проекты, направленные на увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, рассказал в эфире радио Sputnik главный агроном Минсельхоза Абхазии, секретарь конкурсной комиссии по отбору проектов Теваз Ачба.Он также уточнил, что на реализацию одобренных проектов по программе выделено 90 миллионов рублей. Всего поступило 264 проекта на общую сумму 167,8 миллионов рублей.Из общей суммы 30 миллионов рублей будет выделено на проекты по растениеводству, на проекты по животноводству - три миллиона рублей, на развитие рыбной отрасли - пять миллионов рублей, на переработку сельхозпродукции - 30 миллионов рублей, на приобретение средств малой механизации - 22 миллиона рублей. "У нас на сегодня 90 миллионов рублей. Из этих всех проектов комиссия будет изучать и отбирать наиболее перспективные проекты. Решением комиссии созданы восемь рабочих групп по районам Абхазии. В больших районах – Гудаутском и Очамчырском, групп по 2-3", - сказал он.Рабочие группы состоят из числа членов комиссии, специалистов Минсельхоза, начальников управлений и отделов сельского хозяйства администраций районов. Они выезжают непосредственно на место реализации проекта и совместно с заявителем изучают детали, помогают вносить коррективы. Выезды на места уже начались. Рабочие группы должны уложиться в две недели.Высокая активность населения, отметил Ачба, наблюдается в направлении переработки сельхозпродукции. Было подано 22 таких проекта почти со всех районов страны. Чаще всего речь идет о небольших производственных объемах варенья, джемов, компотов, сухофруктов, аджики."Такие проекты также в приоритете. Помимо того что они выпускают свою продукцию, они также будут закупать сырье у крестьян. Соответственно, у них будет своего рода приемный пункт", - сказал он.Направление животноводства составило около 25% от общего числа заявок. Речь идет о приобретении крупного рогатого скота и улучшении условий содержания уже имеющихся животных. Но текущая программа в этот раз не охватывает подобные проекты.Заявители, которые подготовили проекты по растениеводству, по наблюдениям Ачба, отдают предпочтение выращиванию цитрусовых, в особенности ранним сортам. Эти проекты предусматривают не только посадку новых плантаций, но и расширение уже имеющихся.Абхазские предприниматели также намерены осваивать новый для страны вид грецкого ореха – чандлер."Это новая культура. Она начала внедряться у нас недавно. Это плод грецкого ореха, но само дерево карликовое. Соответственно, оно раньше начинает плодоносить. Но тут еще зависит от агротехники самого проекта. Насколько будет целесообразно одобрить его или нет, решит комиссия", - сказал Ачба.Положительной тенденцией он назвал поступление проектов по выращиванию винограда. В пример Ачба привел заявки от участников программы, которые за свой счет очистили земельные участки, построили заграждения и отремонтировали дороги к месту, где может появиться новая плантация винограда. Эти заявители просят только помощи от государства в приобретении саженцев.

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