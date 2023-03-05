https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/gabliya-rasskazal-o-planakh-po-vnedreniyu-v-shkolakh-abkhazii-profilnogo-obucheniya-1044441220.html

Габлия рассказал о планах по внедрению в школах Абхазии профильного обучения

Габлия рассказал о планах по внедрению в школах Абхазии профильного обучения

В трех школах Абхазии уже открыли образовательные центры для преподавания на основе STEM подхода. 05.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-05T09:00+0300

2023-03-05T09:00+0300

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СУХУМ, 3 мар - Sputnik. В школах Абхазии планируют постепенно внедрить профильное обучение. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр просвещения республики Инал Габлия.Кабинеты оборудованы современной техникой - интерактивной доской, проектором, компьютером. Есть и лаборатория для проведения опытов.“Сейчас поменялись условия преподавания. Если раньше, грубо говоря, все на пальцах объясняли, то сейчас уже есть реальное лабораторное оборудование. Это и есть качественный скачок в образовательном процессе”, - считает Габлия.Пока образовательная программа концептуально не меняется. В обычных школах и школах с новыми классами дети обучаются по единой программе. Но, как отметил Габлия, в планах у Минпроса запустить профильное обучение.“Следующий этап - мы открываем медицинский класс. У нас целевая программа при поддержке президента страны, руководства республики. Нас также поддерживает Российская академия образования, она готова оказать содействие методически. Это будет следующий этап. STEM-лаборатория плюс медицинский класс уже будут создавать профиль в школе. Это будет новая программа. Будет увеличено количество часов по тем или иным предметам - физике, химии, анатомии. Сейчас у нас программа единая, и мы идем по ней, но с целью уже в следующем учебном году создать такой профильный класс", - сказал Габлия.В Министерстве просвещения намерены открыть медиа класс с гуманитарным уклоном и предпринимательский класс, нацеленный на обучение финансовой грамотности.Ранее в Абхазии уже открывали IT класс в Гулрыпшской средней школе, а также атом-классы в пяти образовательных учреждениях республики. Однако, как отметил Габлия, открыть профильный класс мало, для работы в нем нужны также квалифицированные специалисты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230124/ministr-prosvescheniya-abkhazii-podvel-itogi-deyatelnosti-za-god-1043766007.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220409/atomklassy-otkroyut-v-shkolakh-tkuarchala-i-tamysha-1038570512.html

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