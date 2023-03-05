https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/kulturnaya-afisha-vesennyaya-vystavka-kontsert-k-zhenskomu-dnyu-i-spektakli-1044450271.html

Культурная афиша: весенняя выставка, концерт к женскому дню и спектакли

Культурная афиша: весенняя выставка, концерт к женскому дню и спектакли

Афиша культурных событий Абхазии на неделю - с 6 по 12 марта 05.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-05T17:21+0300

2023-03-05T17:21+0300

2023-03-05T17:21+0300

в абхазии

абхазия

культура

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/01/1038434582_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_51ed34be2e575e71ece4fa5d27304171.jpg

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.Сария Кварацхелия, SputnikКультурную неделю открывает Абхазский молодежный театр. “Госпожа министерша” в постановке Эсмы Джения пройдет 6 марта в 18:30. Спектакль с "вечным" сюжетом: историей о том, как человек жаждет богатства и власти. А получив желаемое, он становится другим, ломает отношения с близкими, что в итоге приводит к неминуемому падению.6 марта, в день рождения Фазиля Искандера, в 19:00 в РУСДРАМе покажут спектакль “Софичка”, поставленный по одноименному роману автора Еленой Одинцовой. Изначально постановка была студенческим спектаклем, который впервые был показан пять лет назад. Сейчас в театре "Софичка" обрела вторую жизнь.8 марта в 19:00 в Русдраме можно будет посмотреть комедию “Примадонны”. Это история о том, как два безработных актера используют свой дар перевоплощения, чтобы заполучить чужое наследство. А вот удастся ли им это, узнайте сами.9 марта в 19:00 - “Мама” по пьесе Флориана Зеллера. На сцене будет раскрыта сложная тема взаимоотношений родителей и детей, материнской любви и отношения к взрослению детей, покидающих отчий дом.11 марта в 19:00 в РУСДРАМе покажут спектакль “Солярис” режиссера Артема Устинова по произведению Станислава Лема. Это интеллектуальный спектакль, попытка разобраться в себе: что скрывает бессознательное, способно ли вернуться прошлое, бессильна ли человеческая логика при столкновении с чем-то могущественным и непознанным?А 12 марта в 15:00 “Возвращение из волшебной страны Оз”. Режиссер-постановщик – Джамбул Жордания, который сам написал инсценировку, музыку и песни.В Центральном выставочном зале Сухума с 7 по 16 марта проходит выставка “Женщины в искусстве. История и современность”. В экспозиции будут представлены картины абхазских художниц разных лет.К Международному женскому дню 7 марта в 19:00 в Абхазской государственной филармонии пройдет концерт с участием артистов абхазской эстрады.А 9 марта в Абхазском государственном драмтеатре покажут премьерный спектакль “Ловелас” по роману Достоевского "Бедные люди", историю о любви, власти и деньгах. Его поставил Заслуженный артист России Адгур Кове

https://sputnik-abkhazia.ru/20221210/takie-obstoyatelstva-odintsova-o-sofichke-rusdrama-1043001133.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230214/lovelas-na-stsene-v-abkhazskom-dramteatre-proshel-press-pokaz-novogo-spektaklya-1044139936.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, культура, новости